Ремастер Days Gone запропонує геймерам нові ігрові режими
- Sony анонсувала Days Gone Remastered для PS5 з новими режимами гри, такими як Horde Assault, Permadeath і Speedrun.
- Випуск Days Gone Remastered заплановано на 25 квітня 2025 року, з оновленням для власників оригіналу за $9.99. Повна ціна проєкту становитиме $49.99.
Sony офіційно анонсували Days Gone Remastered для консолі PS5. Окрім візуальних покращень гра також отримає чимало нових ігрових режимів.
Останніми місяцями у мережі ширилися чутки про майбутній ремастер Days Gone й ось Sony офіційно представили майбутній проєкт, інформує 24 Канал.
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Одна з найбільш недооцінених ігор отримає покращену версію
З часів релізу у 2019 році Days Gone змушувала геймерів вести довгі дискусії. Дехто її обожнює та називає одним з кращих ексклюзивів PlayStation – інші ж вважають, що це абсолютно "прохідна" гра.
Так чи інакше, в проєкту Bend Studio сформувалася віддана база шанувальників, які сподіваються, що одного дня світ все ж побачить сиквел.
І хоча поки що про це зовсім не йдеться, Sony все ж потішили геймерів ремастером оригіналу для PlayStation 5.
Трейлер Days Gone Remastered – дивіться відео
На останньому State of Play офіційно анонсували оновлену версію Days Gone.
Окрім покращення продуктивності та візуальних ефектів, Remastered запропонує гравцям одразу кілька нових ігрових режимів:
- Horde Assault – аркадний режим, у якому ціль гравців полягає набрати якомога більше очків, винищуючи величезні "орди" зомбі, навіть більші, ніж ті, що зустрічаються в сюжетному режимі гри. Під контролем геймерів буде головний протагоніст та низка нових ігрових персонажів. На додачу режим міститиме косметичні елементи та багато іншого.
- Permadeath – новий хардкорний режим з 1 життям.
- Speedrun – спеціальний режим для "спідранерів".
Окрім того, розробники попрацювали над оновленням можливостей фоторежиму.
Апгрейд до Days Gone Remastered обійдеться власникам оригінальної гри у $9.99, повна ціна проєкту становитиме $49.99. Реліз видання призначено на 25 квітня 2025 року.