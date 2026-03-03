Шахрайство у багатокористувацьких відеоіграх існує стільки, скільки й існують вони самі, але розробникам по-різному вдається боротися з цим негативним явищем, інформує 24 Канал.

Яка гра найбільше приваблює чітерів?

У наші дні, майже в кожній багатокористувацькій забавці є "чітери".

Гравці, які бачать крізь стіни, використовують "софт" для автоматичного прицілювання чи навіть вмикають "режим Бога" трапляються практично в будь-якій популярній грі. Однак, де їх найбільше?

Це спробував з'ясувати портал Surfshark. Там провели дослідження даних найпопулярніших пошукових систем аби виявити які відеоігри найчастіше фігурують поруч з такими ключовими словами як "aimbot", "wallhacks", "cheat" чи "hack" та отримали цікавий результат.

Виявилося, що грою для якої геймери найчастіше шукають "чіти" є Call of Duty. Згідно з результатами, 66 з 1000 її гравців не проти нечесної гри.

Результати дослідження / Фото Surfshark

У цих "почесних" перегонах, шутер випередив такі проєкти як Rocket League, Rainbow Six Siege та Marvel Rivals, які мають 59, 53 та 45 "шахраїв" з тисячі відповідно.

Іншими відомими проєктами, які потрапили до топ-10 є Apex Legends, Fortnite, ARC Raiders та Counter-Strike, повідомляє Dexerto.

