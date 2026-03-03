Мошенничество в многопользовательских видеоиграх существует столько, сколько и существуют они сами, но разработчикам по-разному удается бороться с этим негативным явлением, информирует 24 Канал.

Какая игра больше всего привлекает читеров?

В наши дни, почти в каждой многопользовательской игрушке есть "читеры".

Игроки, которые видят сквозь стены, используют "софт" для автоматического прицеливания или даже включают "режим Бога" встречаются практически в любой популярной игре. Однако, где их больше всего?

Это попытался выяснить портал Surfshark. Там провели исследование данных самых популярных поисковых систем чтобы выявить какие видеоигры чаще всего фигурируют рядом с такими ключевыми словами как "aimbot", "wallhacks", "cheat" или "hack" и получили интересный результат.

Оказалось, что игрой для которой геймеры чаще всего ищут "читы" является Call of Duty. Согласно результатам, 66 из 1000 ее игроков не против нечестной игры.

Результаты исследования / Фото Surfshark

В этой "почетной" гонке, шутер опередил такие проекты как Rocket League, Rainbow Six Siege и Marvel Rivals, которые имеют 59, 53 и 45 "мошенников" из тысячи соответственно.

Другими известными проектами, которые попали в топ-10 являются Apex Legends, Fortnite, ARC Raiders и Counter-Strike, сообщает Dexerto.

Как стать читером легально?