Мошенничество в многопользовательских видеоиграх существует столько, сколько и существуют они сами, но разработчикам по-разному удается бороться с этим негативным явлением, информирует 24 Канал.

Какая игра больше всего привлекает читеров?

В наши дни, почти в каждой многопользовательской игрушке есть "читеры".

Игроки, которые видят сквозь стены, используют "софт" для автоматического прицеливания или даже включают "режим Бога" встречаются практически в любой популярной игре. Однако, где их больше всего?

Это попытался выяснить портал Surfshark. Там провели исследование данных самых популярных поисковых систем чтобы выявить какие видеоигры чаще всего фигурируют рядом с такими ключевыми словами как "aimbot", "wallhacks", "cheat" или "hack" и получили интересный результат.

Оказалось, что игрой для которой геймеры чаще всего ищут "читы" является Call of Duty. Согласно результатам, 66 из 1000 ее игроков не против нечестной игры.

Самые популярные игры для читеров

Результаты исследования / Фото Surfshark

В этой "почетной" гонке, шутер опередил такие проекты как Rocket League, Rainbow Six Siege и Marvel Rivals, которые имеют 59, 53 и 45 "мошенников" из тысячи соответственно.

Другими известными проектами, которые попали в топ-10 являются Apex Legends, Fortnite, ARC Raiders и Counter-Strike, сообщает Dexerto.

Как стать читером легально?

  • В марте 2025 года в Steam появилась уникальная игра под названием Cheaters Cheetah.

  • Читерство является одной из главных механик, что создает "уникальную динамику" и приводит к невиданному до этого игровому процессу.

  • События проекта происходят в тюрьме для бывших игровых мошенников, а трейлер игрушки в свое время набрал более 1,5 миллиона просмотров.