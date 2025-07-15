NAVI знову падають в рейтингу команд від HLTV

Не минуло й місяця з моменту останніх перестановок у рейтингу HLTV, як ми маємо нову таблицю лідерів. На жаль, для Natus Vincere це погані новини, адже вони опустилися вниз.

Яке місце займають NAVI у рейтингу HLTV?

Для контексту нагадаємо, що після турніру BLAST.tv Austin Major 2025 Natus Vincere піднялися на шосте місце. Команда потрапила до плей-оф, але програла Vitality. Після останніх змін, внесених HLTV 14 липня 2025 року, NAVI посідають сьоме місце, пише 24 Канал.

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У попередній версії рейтингової таблиці перше місце займав переможець BLAST.tv Austin Major 2025, команда Vitality. Протягом місяців вона не програє жодного свого турніру, а тому має величезний відрив від свого найближчого конкурента – MOUZ. Третє місце займали росіяни Spirit, четверте – The MongolZ, п'яте – Aurora. Далі розташовувалися Falcons, FaZe, FURIA, G2.

Після останніх змін рейтинг виглядає так:

Vitality.

MOUZ.

The MongolZ.

Spirit.

Aurora.

Falcons.

Natus Vincere.

FaZe.

FURIA.

paiN.

G2 випала з першої десятки й зайняла 11 місце. Раніше на цьому місці була paiN, тому вони фактично помінялися місцями.

Варто зазначити, що в списку є й інші українські команди. Наприклад, B8 займає незмінне 21 місце, а команда Passion UA піднялася на одну сходинку до 32 місця. Вони обганяють такі відомі організації, як OG, fnatic та SAW. Трохи далі, на 72 місці, перебуває українська Monte.

Загалом рейтинг HLTV включає в свій список 255 команд з усього світу.

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