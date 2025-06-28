Чому не варто обманювати Death Stranding 2 про свій день народження

У сиквелі Death Stranding є секретна сцена, яка активується лише у день вашого народження, дату якого гра запитує при першому запуску.

Нова гра легендарного Хідео Коджими має секретну святкову сцену, призначену для іменинників, повідомляє 24 Канал.

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Чуйне привітання від улюблених героїв

При старті проходження Death Stranding 2, гра запитує в користувача дату його народження.

Здавалося б, що це може бути потрібно для якоїсь внутрішньої статистики, але все значно цікавіше.

Японський геймдизайнер Хідео Коджима має досить давню традицію – вітати гравців своїх проєктів з цим чудовим святом.

Привітальний екран у MGS 2 / Фото з X

Отож, вам точно не варто брехати грі про власний день народження, адже побачити секретну привітальну сцену просто у свій святковий день більш ніж просто приємно.

Обережно, далі спойлер!

Щоправда, нетерплячі геймери можуть просто глянути її у соцмережах, де короткий ролик уже набрав мільйони переглядів та десятки тисяч захоплених коментарів.

Секретна сцена – дивіться відео

Такий, здавалося б, простий прийом дуже сподобався ігровій спільноті та лише посилив загальне захоплення публіки від Death Stranding 2.