Чому не варто обманювати Death Stranding 2 про свій день народження
- Death Stranding 2 має секретну сцену, яка активується в день народження гравця, дату якого гра запитує при запуску.
- Гравці можуть побачити цю сцену у соцмережах, де вона вже набрала мільйони переглядів.
У сиквелі Death Stranding є секретна сцена, яка активується лише у день вашого народження, дату якого гра запитує при першому запуску.
Нова гра легендарного Хідео Коджими має секретну святкову сцену, призначену для іменинників, повідомляє 24 Канал.
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Чуйне привітання від улюблених героїв
При старті проходження Death Stranding 2, гра запитує в користувача дату його народження.
Здавалося б, що це може бути потрібно для якоїсь внутрішньої статистики, але все значно цікавіше.
Японський геймдизайнер Хідео Коджима має досить давню традицію – вітати гравців своїх проєктів з цим чудовим святом.
Привітальний екран у MGS 2 / Фото з X
Отож, вам точно не варто брехати грі про власний день народження, адже побачити секретну привітальну сцену просто у свій святковий день більш ніж просто приємно.
Обережно, далі спойлер!
Щоправда, нетерплячі геймери можуть просто глянути її у соцмережах, де короткий ролик уже набрав мільйони переглядів та десятки тисяч захоплених коментарів.
Секретна сцена – дивіться відео
Такий, здавалося б, простий прийом дуже сподобався ігровій спільноті та лише посилив загальне захоплення публіки від Death Stranding 2.