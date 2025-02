Death Stranding 2: On The Beach може отримати новий трейлер вже скоро

Після тривалої тиші навколо Death Stranding 2: On The Beach від японської студії Kojima Productions з’явилися нові подробиці. Очікується, що незабаром гра отримає новий трейлер вже найближчим часом.

Директор Death Stranding 2 та голова Kojima Productions Хідео Коджима повідомив, що вперше за рік повернувся до монтажного столу для роботи над новим трейлером однієї зі своїх ігор, зазначає 24 Канал.

Востаннє повноцінний трейлер Death Stranding 2: On The Beach вийшов рівно рік тому в рамках презентації State of Play у лютому 2024 року. Подейкують, що Sony планує аналогічний захід у лютому 2025 року.

Гра отримала віковий рейтинг

Крім того, 6 лютого стало відомо, що Death Stranding 2: On The Beach отримала класифікацію від Південнокорейського комітету з рейтингів ігор (GRAC). Гра отримала рейтинг "19+", що означає, що вона призначена лише для повнолітніх гравців.

У класифікації зазначається наявність у грі насильства, сцен із кров’ю та тілесними ушкодженнями, ненормативної лексики, а також вживання алкоголю, наркотиків і куріння.

Що відомо про сюжет та реліз?

У Death Stranding 2: On The Beach гравці знову зіграють за Сема Бріджеса, який тепер має об’єднати людей за межами США, щоб врятувати людство від вимирання. Реліз гри очікується у 2025 році, і поки що вона підтверджена лише для PS5.

Однак варто зазначити, що перша частина Death Stranding згодом вийшла не лише на консолях Sony, а й на PC та навіть Xbox.