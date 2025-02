Death Stranding 2: On The Beach может получить новый трейлер уже скоро

После длительной тишины вокруг Death Stranding 2: On The Beach от японской студии Kojima Productions появились новые подробности. Ожидается, что вскоре игра получит новый трейлер уже в ближайшее время.

Директор Death Stranding 2 и глава Kojima Productions Хидео Коджима сообщил, что впервые за год вернулся к монтажному столу для работы над новым трейлером одной из своих игр, отмечает 24 Канал.

Последний раз полноценный трейлер Death Stranding 2: On The Beach вышел ровно год назад в рамках презентации State of Play в феврале 2024 года. Поговаривают, что Sony планирует аналогичное мероприятие в феврале 2025 года.

Игра получила возрастной рейтинг

Кроме того, 6 февраля стало известно, что Death Stranding 2: On The Beach получила классификацию от Южнокорейского комитета по рейтингам игр (GRAC). Игра получила рейтинг "19+", что означает, что она предназначена только для совершеннолетних игроков.

В классификации отмечается наличие в игре насилия, сцен с кровью и телесными повреждениями, ненормативной лексики, а также употребление алкоголя, наркотиков и курения.

Что известно о сюжете и релизе?

В Death Stranding 2: On The Beach игроки снова сыграют за Сэма Бриджеса, который теперь должен объединить людей за пределами США, чтобы спасти человечество от вымирания. Релиз игры ожидается в 2025 году, и пока что она подтверждена только для PS5.

Однако стоит отметить, что первая часть Death Stranding впоследствии вышла не только на консолях Sony, но и на PC и даже Xbox.