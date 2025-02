Известный информатор Nate the Hate (также известный как NateDrake), который ранее точно предсказал официальную дату анонса Nintendo Switch 2, недавно оставил намек относительно будущего выпуска State of Play, сообщает 24 Канал.

Еще в середине января он заявил, что Sony планирует провести презентацию в феврале, и эта информация до сих пор остается актуальной. В недавнем разговоре с пользователем соцсети X он намекнул на возможную дату.

Журналисты IGN, Video Games Chronicle и других западных изданий увидели в этом ответе намек на 14 февраля – День святого Валентина, или как минимум на неделю с 10 по 16 февраля.

Что может показать Sony в 2025 году

Традиционно State of Play в январе-феврале фокусируется на релизах первой половины года. В 2024 году среди главных анонсов были Stellar Blade, Rise of the Ronin, Death Stranding 2: On the Beach и ремейк Silent Hill 2.

На 2025 год Sony запланировала как минимум два больших релиза, о которых точно должны вспомнить на таком мероприятии:

Ghost of Yotei от Sucker Punch Productions ,

от , Death Stranding 2: On The Beach от Kojima Productions.

Также ожидается, что весной на PS5 выйдет Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames.

Если информация инсайдера подтвердится, то совсем скоро фанаты PlayStation получат новые детали об этих ожидаемых проектах.