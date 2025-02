Відомий інформатор Nate the Hate (також відомий як NateDrake), який раніше точно передбачив офіційну дату анонсу Nintendo Switch 2, нещодавно залишив натяк щодо майбутнього випуску State of Play, повідомляє 24 Канал.

Ще в середині січня він заявив, що Sony планує провести презентацію у лютому, і ця інформація досі залишається актуальною. У нещодавній розмові з користувачем соцмережі X він натякнув на можливу дату.

Журналісти IGN, Video Games Chronicle та інших західних видань побачили в цій відповіді натяк на 14 лютого – День святого Валентина, або щонайменше на тиждень з 10 по 16 лютого.

Що може показати Sony у 2025 році

Традиційно State of Play у січні-лютому фокусується на релізах першої половини року. У 2024 році серед головних анонсів були Stellar Blade, Rise of the Ronin, Death Stranding 2: On the Beach та ремейк Silent Hill 2.

На 2025 рік Sony запланувала щонайменше два великі релізи, про які точно мають згадати на такому заході:

Ghost of Yotei від Sucker Punch Productions ,

від , Death Stranding 2: On The Beach від Kojima Productions.

Також очікується, що навесні на PS5 вийде Indiana Jones and the Great Circle від MachineGames.

Якщо інформація інсайдера підтвердиться, то зовсім скоро фанати PlayStation отримають нові деталі про ці очікувані проєкти.