Marvel Rivals нарешті запускають найочікуванішого героя, і він буде особливим

Розробники Marvel Rivals офіційно представили героя Дедпула – найбільш очікуваного персонажа гри, якого так просили гравці. Найманий вбивця Вейд Вілсон отримає унікальну механіку, якої немає в жодного іншого героя шутера. Окрім цього, розробники показали кумедні здібності персонажа та розповіли про зміни, які чекають на гру з початком шостого сезону.

Що особливого запропонує Дедпул у Marvel Rivals?

NetEase показала геймплейний трейлер, який підтвердив здогадки про появу одного з найпопулярніших персонажів Marvel у грі. Найманець із червоно-чорним костюмом на ім'я Дедпул стане першим героєм Marvel Rivals, який зможе виконувати функції всіх трьох класів: Дуеліста, Стратега та Авангарда. Гравці зможуть обирати роль перед початком матчу, що змінюватиме набір здібностей персонажа та кількість його здоров'я, пише 24 Канал з посиланням на GamesRadar.

Як Дуеліст, Дедпул зможе кидати свій меч, який обертається наче лезо.

У ролі Авангарда він отримає сферичний щит, який можна розгортати для захисту команди.

А як Стратег він лікуватиме союзників, стріляючи в них або завдаючи удари катанами.

Така механіка повністю відповідає непередбачуваному характеру персонажа.

Серед інших унікальних здібностей Дедпул зможе прокачувати свої навички під час бою через спеціальне меню у вигляді книги. Одна з його здібностей завдаватиме шкоди ворогам, які промахуються під час стрільби. Також він зможе робити селфі з переможеними опонентами.

Дивіться трейлер

У трейлері показали кумедну сцену, де новий герой робить селфі без рук, коли Магнето запускає в нього свою ультимативну атаку. Дедпул залишається неушкодженим, витримавши удар спиною – точніше, сідницями. Схоже, що режим селфі робить персонажа невразливим на кілька секунд, що виглядає цілком логічно для такого непередбачуваного героя.

Трейлер нового героя: дивіться відео

Коли чекати героя в грі та які ще оновлення попереду?

Дедпул стане доступним для гри з 16 січня, коли стартує шостий сезон Marvel Rivals.

Разом із ним у грі з'являться: