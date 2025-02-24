Майбутній багатокористувацький шутер від третьої особи Mecha BREAK авторства Amazing Seasun Games неочікувано показав просто фантастичний старт у Steam, але не обійшлося без "ложки дьогтю", повідомляє 24 Канал.

Цікаво Sony знову судять через завищені ціни в PS Store

Неочікувана популярність та проблеми

Відкрите бета-тестування під назвою Global Storm почалося 23 лютого 2025 року для гравців Xbox Series X|S та ПК.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!

На останній платформі гра є доступною у Steam, де вона швидко стала справжнім хітом. За даними порталу SteamDB лічильник одночасних користувачів проєкту перетнув позначку в 317 тисяч осіб всього за чотири години після старту тестування.

Трейлер гри – дивіться відео

Попри ошелешливі перші цифри, відгуки гравців щодо самої гри на її сторінці в Steam знаходяться на рівні "переважно негативні". Лише 33 відсотки з понад 3600 рецензентів дали Mecha BREAK своє схвалення.

Найбільше невдоволення у геймерів викликали дві проблеми: занадто довгий та незрозумілий вступний "туторіал" (навчання, – ред.) та античіт "Kernel Level", який має дурну славу серед фанатів онлайн відеоігор через можливість доступу до різноманітних файлів на пристрої користувача.

Окрім того, гравці скаржаться на помилки та "лаги". Водночас є й позитивні відгуки, які нагадують геймерам, що це лише перше тестування гри й кінцевий продукт, ймовірно, буде куди якіснішим.