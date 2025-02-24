Будущий многопользовательский шутер от третьего лица Mecha BREAK авторства Amazing Seasun Games неожиданно показал просто фантастический старт в Steam, но не обошлось без "ложки дегтя", сообщает 24 Канал.

Интересно Sony снова судят из-за завышенных цен в PS Store

Неожиданная популярность и проблемы

Открытое бета-тестирование под названием Global Storm началось 23 февраля 2025 года для игроков Xbox Series X|S и ПК.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!

На последней платформе игра доступна в Steam, где она быстро стала настоящим хитом. По данным портала SteamDB счетчик одновременных пользователей проекта пересек отметку в 317 тысяч человек всего за четыре часа после старта тестирования.

Трейлер игры – смотрите видео

Несмотря на ошеломляющие первые цифры, отзывы игроков о самой игре на ее странице в Steam находятся на уровне "преимущественно негативные". Только 33 процента из более 3600 рецензентов дали Mecha BREAK свое одобрение.

Больше всего недовольства у геймеров вызвали две проблемы: слишком длинный и непонятный вступительный "туториал" (обучение, – ред.) и античит "Kernel Level", который имеет дурную славу среди фанатов онлайн видеоигр из-за возможности доступа к различным файлам на устройстве пользователя.

Кроме того, игроки жалуются на ошибки и "лаги". В то же время есть и положительные отзывы, которые напоминают геймерам, что это только первое тестирование игры и конечный продукт, вероятно, будет куда качественнее.