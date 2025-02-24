Демо нового багатокористувацького шутера стало хітом в Steam, залучивши понад 300 тисяч гравців

На платформі Steam з'явилася демоверсія амбітного шутера Mecha BREAK, яка вже в перші дні існування залучила понад 300 тисяч гравців. Щоправда, відгуки поки що доволі негативні.

Майбутній багатокористувацький шутер від третьої особи Mecha BREAK авторства Amazing Seasun Games неочікувано показав просто фантастичний старт у Steam, але не обійшлося без "ложки дьогтю", повідомляє 24 Канал.

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Неочікувана популярність та проблеми

Відкрите бета-тестування під назвою Global Storm почалося 23 лютого 2025 року для гравців Xbox Series X|S та ПК.

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На останній платформі гра є доступною у Steam, де вона швидко стала справжнім хітом. За даними порталу SteamDB лічильник одночасних користувачів проєкту перетнув позначку в 317 тисяч осіб всього за чотири години після старту тестування.

Трейлер гри – дивіться відео

Попри ошелешливі перші цифри, відгуки гравців щодо самої гри на її сторінці в Steam знаходяться на рівні "переважно негативні". Лише 33 відсотки з понад 3600 рецензентів дали Mecha BREAK своє схвалення.

Найбільше невдоволення у геймерів викликали дві проблеми: занадто довгий та незрозумілий вступний "туторіал" (навчання, – ред.) та античіт "Kernel Level", який має дурну славу серед фанатів онлайн відеоігор через можливість доступу до різноманітних файлів на пристрої користувача.

Окрім того, гравці скаржаться на помилки та "лаги". Водночас є й позитивні відгуки, які нагадують геймерам, що це лише перше тестування гри й кінцевий продукт, ймовірно, буде куди якіснішим.