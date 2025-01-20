Згідно зі звинуваченнями FTC, HoYoverse порушила закон про захист конфіденційності дітей в інтернеті (COPPA), який регулює збір та використання особистих даних дітей віком до 13 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на FTC.
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Що не так з Genshin Impact
Комісія заявляє, що маркетингова стратегія розробників спеціально орієнтована на дітей, тому компанія повинна заблокувати можливість здійснення покупок в своїх проєктах для користувачів віком до 16 років без згоди батьків.
У позові зазначається, що HoYoverse "вводила користувачів в оману" щодо шансів отримання рідкісних предметів у системі "гача". FTC стверджує, що заплутана система віртуальної валюти не дозволяла отримати точну інформацію про витрати, необхідні для отримання рідкісного предмета в Genshin Impact.
Однак варто зазначити, що ймовірність випадіння всіх рандомних предметів та персонажів (включаючи гарантовані нагороди) у всіх проєктах HoYoverse чітко описана на відповідній сторінці кожного банера. Це викликає певне здивування серед фанатів Genshin Impact, Honkai: Star Rail та Zenless Zone Zero.
Інші обмеження для гри
- У межах запропонованого рішення HoYoverse зобов’язана відкрити можливість купівлі лутбоксів за реальні гроші без обов’язкового етапу конвертації внутрішньоігрової валюти.
- Також компанія повинна чітко вказувати інформацію щодо шансів виграшу та курсів обміну "багаторівневої внутрішньоігрової валюти" без викривлення.
- Крім того, HoYoverse доведеться видалити всі особисті дані користувачів віком до 13 років, отримані без згоди батьків.
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Наразі наказ ще не набув чинності, оскільки для його впровадження необхідне схвалення федерального судді.