Согласно обвинениям FTC, HoYoverse нарушила закон о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA), который регулирует сбор и использование личных данных детей в возрасте до 13 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на FTC.

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Что не так с Genshin Impact

Комиссия заявляет, что маркетинговая стратегия разработчиков специально ориентирована на детей, поэтому компания должна заблокировать возможность совершения покупок в своих проектах для пользователей в возрасте до 16 лет без согласия родителей.

В иске отмечается, что HoYoverse "вводила пользователей в заблуждение" относительно шансов получения редких предметов в системе "крюча". FTC утверждает, что запутанная система виртуальной валюты не позволяла получить точную информацию о расходах, необходимых для получения редкого предмета в Genshin Impact.

Однако стоит отметить, что вероятность выпадения всех рандомных предметов и персонажей (включая гарантированные награды) во всех проектах HoYoverse четко описана на соответствующей странице каждого баннера. Это вызывает определенное удивление среди фанатов Genshin Impact, Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero.

Другие ограничения для игры

В рамках предложенного решения HoYoverse обязана открыть возможность покупки лутбоксов за реальные деньги без обязательного этапа конвертации внутриигровой валюты.

Также компания должна четко указывать информацию о шансах выигрыша и курсов обмена "многоуровневой внутриигровой валюты" без искажения.

Кроме того, HoYoverse придется удалить все личные данные пользователей в возрасте до 13 лет, полученные без согласия родителей.

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Сейчас приказ еще не вступил в силу, поскольку для его внедрения необходимо одобрение федерального судьи.