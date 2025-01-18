Легендарный функционер Sony поделился списком из видеоигр в которые советует поиграть во времена "релизного затишья", информирует 24 Канал со ссылкой на его сообщение в X.
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Топ видеоигр от Йосиды
Шухей Йосида присоединился в ряды компании Sony в далеком 1993 году, еще до того, как мир увидел первую консоль PlayStation.
За более чем три десятилетия работы функционер помог создать десятки легендарных игр, среди которых, например серия Crash Bandicoot, где он выступил продюсером первой части.
В качестве "прощального подарка" пользователям PS5 и PS4, Йосида создал список из 22 "личных фаворитов" в которые советует сыграть геймерам.
Вот полный список из 22 рекомендованных игр:
- Nine Sols
- Hades
- Dead Cells
- The Binding of Isaac: Repentance
- Super Time Force Ultra
- Doki Doki Literature Club
- Sifu
- Before Your Eyes
- Inscryption
- Persona 4 Golden
- Genshin Impact
- Fall Guys
- Let It Die
- Nioh 2
- Ape Escape
- Crash Bandicoot N-Sane Trilogy
- Ghost of Tsushima
- Returnal
- Bloodborne
- Sound Shapes
- Journey
- Shadow of the Colossus
Перечень включает как лучшие эксклюзивы консоли Sony, так и последние инди-хиты, подчеркивая то, что Йосида держал "руку на пульсе" индустрии до последних дней в компании и, вероятно, вдоволь будет играть в любимые проекты на заслуженной пенсии.