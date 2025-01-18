Легендарний функціонер Sony поділився списком з відеоігор в які радить пограти в часи "релізного затишшя", інформує 24 Канал з посиланням на його допис у X.
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Топ відеоігор від Йосіди
Шухей Йосіда приєднався до лав компанії Sony у далекому 1993 році, ще до того, як світ побачив першу консоль PlayStation.
За понад три десятиліття роботи функціонер допоміг створити десятки легендарних ігор, серед яких, наприклад серія Crash Bandicoot, де він виступив продюсером першої частини.
Як "прощальний подарунок" користувачам PS5 і PS4, Йосіда створив список із 22 "особистих фаворитів" в які радить зіграти геймерам.
Ось повний список із 22 рекомендованих ігор:
- Nine Sols
- Hades
- Dead Cells
- The Binding of Isaac: Repentance
- Super Time Force Ultra
- Doki Doki Literature Club
- Sifu
- Before Your Eyes
- Inscryption
- Persona 4 Golden
- Genshin Impact
- Fall Guys
- Let It Die
- Nioh 2
- Ape Escape
- Crash Bandicoot N-Sane Trilogy
- Ghost of Tsushima
- Returnal
- Bloodborne
- Sound Shapes
- Journey
- Shadow of the Colossus
Перелік включає як найкращі ексклюзиви консолі Sony, так і останні інді-хіти, підкреслюючи те, що Йосіда тримав "руку на пульсі" індустрії до останніх днів в компанії та, ймовірно, вдосталь гратиме в улюблені проєкти на заслуженій пенсії.