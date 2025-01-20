Популярну онлайн гру оштрафували на 20 мільйонів доларів у США

Розробник Genshin Impact, китайська компанія HoYoverse, погодилася сплатити штраф у розмірі $20 мільйонів у межах угоди з Федеральною торговою комісією США (FTC). Компанію звинуватили у введенні в оману дітей, підлітків та інших гравців щодо внутрішньоігрових покупок із низькою ймовірністю отримання цінних призів.

Згідно зі звинуваченнями FTC, HoYoverse порушила закон про захист конфіденційності дітей в інтернеті (COPPA), який регулює збір та використання особистих даних дітей віком до 13 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на FTC.

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Що не так з Genshin Impact

Комісія заявляє, що маркетингова стратегія розробників спеціально орієнтована на дітей, тому компанія повинна заблокувати можливість здійснення покупок в своїх проєктах для користувачів віком до 16 років без згоди батьків.

У позові зазначається, що HoYoverse "вводила користувачів в оману" щодо шансів отримання рідкісних предметів у системі "гача". FTC стверджує, що заплутана система віртуальної валюти не дозволяла отримати точну інформацію про витрати, необхідні для отримання рідкісного предмета в Genshin Impact.

Однак варто зазначити, що ймовірність випадіння всіх рандомних предметів та персонажів (включаючи гарантовані нагороди) у всіх проєктах HoYoverse чітко описана на відповідній сторінці кожного банера. Це викликає певне здивування серед фанатів Genshin Impact, Honkai: Star Rail та Zenless Zone Zero.

Інші обмеження для гри

У межах запропонованого рішення HoYoverse зобов’язана відкрити можливість купівлі лутбоксів за реальні гроші без обов’язкового етапу конвертації внутрішньоігрової валюти.

Також компанія повинна чітко вказувати інформацію щодо шансів виграшу та курсів обміну "багаторівневої внутрішньоігрової валюти" без викривлення.

Крім того, HoYoverse доведеться видалити всі особисті дані користувачів віком до 13 років, отримані без згоди батьків.

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Наразі наказ ще не набув чинності, оскільки для його впровадження необхідне схвалення федерального судді.