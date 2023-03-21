Це лише одна з цікавих маркетингових стратегій, які були розроблені для просування Diablo 4. Наприклад, раніше вже було партнерство з KFC для пропозиції перших бета-кодів.

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Цікава пропозиція Blizzard

Diablo 4 – це довгоочікувана четверта гра у франшизі Diablo. Її головним антагоністом є Ліліт – донька Володаря Ненависті Мефісто. Хоча її повний запуск запланований на 6 червня, наразі гра доступна в бета-версії раннього доступу.

Багато геймерів позитивно відгукуються про гру, але часом трапляються різноманітні проблеми. Наприклад, нещодавно гравці поскаржилися на слабку рандомізацію підземель.

Попри це, розробник Blizzard знайшов унікальні способи підняти Diablo 4 через несподівані партнерства. Останнє з таких – з американським веб-сайтом побутових послуг Thumbtack.

Згідно з офіційною сторінкою Diablo у Twitter, Blizzard виплатить понад 20 тисяч доларів США на послуги Thumbtack, щоб допомогти гравцям, які проживають у США, виконувати їхні "земні обов'язки", поки вони зайняті грою.

Рекламне відео також показує чоловіка з капюшоном з гри, який виконує випадкові справи по дому. Зацікавленим гравцям потрібно лише надіслати свої списки справ з 20 по 23 березня, щоб отримати шанс виграти.

Наразі багато гравців надсилали на сторінку Diablo у твітері списки завдань, у яких їм потрібна допомога. Зокрема це прибирання, догляд за дітьми та приготування їжі.