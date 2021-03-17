У Fortnite вже стартував новий сезон із назвою "Дикі часи". Цього разу розробники також додали у відеогру чимало нового контенту та навіть сюжетні завдання для одного.

Компанія Epic Games представила новий трейлер, який присвячений старту 6 сезону 2 глави у відеогрі Fortnite. Оновлення отримало назву "Дикі часи", а геймери відправляться у доісторичний період.

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У фіналі 5 сезону агент Джоунс та один із засновників змогли запечатати Епіцентр у кам'яній вежі. Щоправда, останній зміг все ж таки випустити загадкову енергію, яка знищила всі сучасні технології на острові та змінила його ландшафт. Саме після цього моменту й розпочинаються події оновлення "Дикі часи".

Трейлер нового сезону у відеогрі Fortnite – відео

Головним нововведенням цього доповнення стали сюжетні завдання для одного гравця. Геймери керуватимуть агентом Джоунсом, а також у такому форматі будуть знайомитися з подіями нового сезону. Розробники змінили ігрову мапу, а також додали нові локації: колізей, дике селище та інші. А всю цю доісторичну зону оберігають захисні вежі, які контролюють таємничі сили.

Також гравці зможуть полювати на тварин, щоб добувати ресурси. Останні потрібні для створення доісторичної зброї, яка завдає більше шкоди ворогами. Деяких тварин навіть можна буде приручити, але про цю механіку поки немає детальної інформації. Найцікавіше, що у відеогрі можуть з'явитися навіть динозаври, бо розробники написали, що головні хижаки цього острова "ще не вилупилися".

Хоч період й доісторичний, але сучасну зброю можна буде знайти у скринях. Звісно, з'являться й нові скіни відомих персонажів, хоча всіх поки розробники й не показали. Власники бойової перепустки отримають екіпіровку Лари Крофт, Рейвен з DC, а також Неймара. Щоправда, футболіста ще не представляли та й "зливів" цього скіна поки у мережі не з'являлося також.

З всіма новими образами та тематичними предметами можна ознайомитися за цим посиланням. Також в ході цього сезону буде з'являтися нова зброя, різноманітні скіни та не зовсім доісторичні технології.

Первісна зброя у Fortnite / Фото портал Epic Games

Тварини у Fortnite / Фото портал Epic Games