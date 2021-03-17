В Fortnite уже стартовал новый сезон под названием "Дикие времена". На этот раз разработчики также добавили в видеоигру много нового контента и даже сюжетные задания для одного.

Компания Epic Games представила новый трейлер, посвященный старту 6 сезона 2 главы в видеоигре Fortnite. Обновления получило название "Дикие времена", а геймеры отправятся в доисторический период.

Читайте также Портить настроение людям очень просто: в Steam появился забавный симулятор подлой тучки

В финале 5 сезона агент Джоунс и один из основателей смогли запечатать Эпицентр в каменной башни. Правда, последний смог все же выпустить загадочную энергию, которая уничтожила все современные технологии на острове и изменила его ландшафт. Именно после этого момента и начинаются события обновления "Дикие времена".

Трейлер нового сезона в видеоигре Fortnite​ – видео

Главным нововведением этого дополнения стали сюжетные задания для одного игрока. Геймеры будут управлять агентом Джоунсом, а также в таком формате будут знакомиться с событиями нового сезона. Разработчики изменили игровую карту, а также добавили новые локации: колизей, дикий поселок и другие. А всю эту доисторическую зону защищают сторожевые башни, которые контролируют таинственные силы.

Также игроки смогут охотиться на животных, чтобы добывать ресурсы. Последние нужны для создания доисторического оружия, которое наносит больше урона врагами. Некоторых животных даже можно будет приручить, но об этой механике пока нет подробной информации. Самое интересное, что в видеоигре могут появиться даже динозавры, так как разработчики написали, что главные хищники этого острова "еще не вылупились".

Хотя период и доисторический, но современное оружие можно будет найти в сундуках. Конечно, появятся и новые скины известных персонажей, хотя всех пока разработчики и не показали. Владельцы боевого пропуска получат экипировку Лары Крофт, Рэйвен с DC, а также Неймара. Правда, футболиста еще не представляли, а также пока в сети не появлялось "сливов" этого скина.

С всеми новыми образами и тематическими предметами можно ознакомиться по этой ссылке. Также в ходе этого сезона будет появляться новое оружие, различные скины и не совсем доисторические технологии.

Доисторическое оружие в Fortnite / Фото портал Epic Games

Животные в Fortnite / Фото портал Epic Games