Творець Kingdom Come Deliverance 2 прокоментував можливість використання ШІ для створення ігор

Очільник Warhorse Studios та творець Kingdom Come Deliverance 2 – Даніель Вавра прокоментував майбутнє штучного інтелекту в процесі створення відеоігор,

Шалений успіх Kingdom Come Deliverance 2 підтвердив статус Даніеля Ваври як одного з найвпливовіших геймдизайнерів в індустрії, а саме такі люди визначають майбутнє усієї галузі, яке, як вважає розробник, неодмінно буде пов'язано з використанням ШІ, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Game Business.

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ШІ – не спосіб створення, а додатковий інструмент

У той час як режисерка The Witcher 3 впевнена, що ШІ не замінить акторів, співзасновник Warhorse Studios і гейм-директор KCD 2 сподівається, що "ШІ-революція" дозволить йому та колегам робити ігри набагато продуктивніше.

За словами чеського розробника, створення сучасних ігор займає надто багато часу і саме штучний інтелект може відіграти головну роль у прискоренні цього процесу.

У мене більше ідей, ніж часу,

– говорить Вавра.

Даніель вважає, що ШІ можна буде доручати легші завдання, особливо на стадіях створення концептів, аби потому якомога швидше переходити до складніших задач та безпосередньої розробки.

Разом з тим під час інтерв'ю Вавра не став коментувати можливі негативні наслідки поширення використання ШІ в індустрії, а саме ризик масштабних скорочень.