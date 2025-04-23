Творець Kingdom Come Deliverance 2 прокоментував можливість використання ШІ для створення ігор
- Даніель Вавра, творець Kingdom Come Deliverance 2, вважає, що штучний інтелект може значно прискорити процес створення відеоігор, виконуючи легші завдання на стадіях концепту.
- Вавра не коментував можливі негативні наслідки поширення використання ШІ в індустрії, такі як ризик масштабних скорочень.
Очільник Warhorse Studios та творець Kingdom Come Deliverance 2 – Даніель Вавра прокоментував майбутнє штучного інтелекту в процесі створення відеоігор,
Шалений успіх Kingdom Come Deliverance 2 підтвердив статус Даніеля Ваври як одного з найвпливовіших геймдизайнерів в індустрії, а саме такі люди визначають майбутнє усієї галузі, яке, як вважає розробник, неодмінно буде пов'язано з використанням ШІ, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Game Business.
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ШІ – не спосіб створення, а додатковий інструмент
У той час як режисерка The Witcher 3 впевнена, що ШІ не замінить акторів, співзасновник Warhorse Studios і гейм-директор KCD 2 сподівається, що "ШІ-революція" дозволить йому та колегам робити ігри набагато продуктивніше.
За словами чеського розробника, створення сучасних ігор займає надто багато часу і саме штучний інтелект може відіграти головну роль у прискоренні цього процесу.
У мене більше ідей, ніж часу,
– говорить Вавра.
Даніель вважає, що ШІ можна буде доручати легші завдання, особливо на стадіях створення концептів, аби потому якомога швидше переходити до складніших задач та безпосередньої розробки.
Разом з тим під час інтерв'ю Вавра не став коментувати можливі негативні наслідки поширення використання ШІ в індустрії, а саме ризик масштабних скорочень.