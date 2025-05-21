Бос Take-Two пояснив чому не гратиме в GTA 6

Очільник видавців Grand Theft Auto 6 з компанії Take-Two – Штраус Зельнік пояснив чому не гратиме в довгоочікувану гру від Rockstar, коли вона нарешті вийде.

Під час чергового інтерв'ю, Штраус Зельнік здивував шанувальників Rockstar, повідомивши, що він навіть не збирається грати у GTA 6, інформує 24 Канал з посиланням на CNBC TV.

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CEO, а не геймер

Зельнік, який нещодавно розповів коли почалася розробка GTA 6, з'явився в ефірі телеканалу CNBC та прокоментував чутки про ймовірне друге перенесення гри.

За його словами, команда впевнена в остаточності нової дати релізу – 26 травня 2026 року.

Я думаю, що історично, коли ми встановлювали конкретну дату, нам добре вдавалося її досягти,

– сказав він.

Окрім того, функціонер прокоментував можливість зіграти в довгоочікуваний проєкт раніше за всіх у світі. Виявилося, що CEO Take-Two навіть не розглядає це як щось захопливе.

Я не геймер, зовсім – я не граю у відеоігри, я не головний споживач,

– заявив Зельнік.

Він розвинув свою думку, зазначивши що "відкрито ділиться думками" з розробниками, але не є одним з тих керівників, які втручаються в сюжетні лінії чи ігрові механіки.

Моя роль полягає в тому, щоб залучати, утримувати та мотивувати найкращі таланти в індустрії, а потім не заважати їм,

– підсумував гендиректор Take-Two.

Повний виступ функціонера – дивіться відео

Хто знає, можливо саме такий підхід Зельніка є однією з причин успіху відеоігор, випущених під егідою його компанії.