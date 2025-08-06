Гра вийшла 5 серпня, як і обіцяла студія раніше на своїй сторінці в X, інформує 24 Канал. Реліз для мобільних пристроїв Android можна спробувати безкоштовно в магазині Google Play. Розблокування повної версії коштуватиме 400 гривень.

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Розробники позиціонують порт як "повністю нову і глибоко захопливу форму розваги", розраховану на короткі ігрові сесії.

Гра отримала вертикальний формат екрана, а ігровий процес змінили на point-and-click, відмовившись від ізометричної камери оригіналу. При цьому в мобільній версії зберегли естетику, озвучені діалоги та саундтрек.



Раніше в мережі такий формат гри назвали TikTok версією / Фото ZA/UM

Що не сподобалося геймерам?

Реліз викликав обурення у спільноті шанувальників. У коментарях під геймплейним трейлером фанати закликають не купувати гру.

Трейлер Disco Elysium на Android – дивіться відео:

Причиною став гучний скандал у студії ZA/UM, після якого компанію покинули ключові розробники, зокрема сценаристи, які працювали над оригінальною Disco Elysium. Фактично, над мобільним портом працювали вже не ті люди, що створили оригінальну гру.

А тим часом лондонська студія Longdue, заснована колишніми співробітниками ZA/UM, Bungie, Rockstar і Brave At Night, успішно запустила кампанію на Kickstarter для гри Hopetown.