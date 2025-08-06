Игра вышла 5 августа, как и обещала студия ранее на своей странице в X, информирует 24 Канал. Релиз для мобильных устройств Android можно попробовать бесплатно в магазине Google Play. Разблокировка полной версии будет стоить 400 гривен.

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Разработчики позиционируют порт как "полностью новую и глубоко увлекательную форму развлечения", рассчитанную на короткие игровые сессии.

Игра получила вертикальный формат экрана, а игровой процесс изменили на point-and-click, отказавшись от изометрической камеры оригинала. При этом в мобильной версии сохранили эстетику, озвученные диалоги и саундтрек.



Ранее в сети такой формат игры назвали TikTok версией / Фото ZA/UM

Что не понравилось геймерам?

Релиз вызвал возмущение в сообществе поклонников. В комментариях под геймплейным трейлером фанаты призывают не покупать игру.

Трейлер Disco Elysium на Android – смотрите видео:

Причиной стал громкий скандал в студии ZA/UM, после которого компанию покинули ключевые разработчики, в частности сценаристы, которые работали над оригинальной Disco Elysium. Фактически, над мобильным портом работали уже не те люди, что создали оригинальную игру.

А тем временем лондонская студия Longdue, основанная бывшими сотрудниками ZA/UM, Bungie, Rockstar и Brave At Night, успешно запустила кампанию на Kickstarter для игры Hopetown.