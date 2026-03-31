Disney мріє про покупку однієї з ключових компаній ігрової індустрії

Світ розваг стоїть на порозі глобальних змін, де межа між кіно, мультфільмами та відеоіграми стає дедалі тоншою. Поки одна з найвпливовіших технологічних компаній проходить через етап внутрішньої трансформації, медіагігант світового рівня вичікує на слушну нагоду для рішучого кроку.

Кого хоче купити Disney?

Як стверджує відомий журналіст у сфері технологій Алекс Гіт, вище керівництво медіаконгломерату Disney серйозно розглядає можливість повного придбання Epic Games. За його словами, деякі представники вищого керівництва компанії буквально чекають на ідеальний момент, щоб ініціювати цю угоду, пише TheGamer.

На сьогодні Epic Games, студія, яка подарувала світові феноменальний проєкт Fortnite і потужний ігровий рушій Unreal Engine, офіційно не виставлена на продаж. Компанія зосереджена на внутрішній стабілізації та впроваджує масштабну програму зі скорочення витрат для економії коштів.

Цей процес виявився досить болючим, оскільки під скорочення потрапили понад 1 000 співробітників, серед яких були й фахівці, відповідальні за створення найбільш відомих та іконічних персонажів Fortnite. Проте фінансові труднощі та реструктуризація одного великого гравця ринку часто стають сигналом до дії для іншого.

Попри ентузіазм у верхніх ешелонах влади, всередині Disney немає повної одностайності: частина правління скептично ставиться до подібного кроку і вважає його стратегічно невдалою ідеєю. Проте аналітики вказують на те, що якщо Epic Games колись і вирішить відмовитися від свого статусу незалежної компанії, то саме Disney стане для неї найбільш логічним та природним новим домом з багатьох причин.

Колишні й теперішні: що думають керівники

Цю думку підтримують і колишні представники керівної ланки корпорації. Кевін Майєр, який свого часу обіймав високу посаду в Disney та короткий термін очолював TikTok, а зараз керує Candle Media, інтерв'ю CNBC висловив переконання, що придбання такого потужного ігрового активу принесе корпорації значні фінансові дивіденди. На його переконання, інтеграція Epic Games або іншої великої компанії з ринку відеоігор у структуру The Walt Disney Company є чудовим кроком для генерації додаткових прибутків та зміцнення активів.

Важливим фактором у цій потенційній угоді є постать Джоша Д'Амаро, чинного керівника одного з підрозділів Disney. Його знають як палкого шанувальника відеоігор, і саме він відіграв вирішальну роль у тому, що корпорація вже інвестувала 1 мільярд 500 мільйонів доларів у розвиток проєктів Epic Games, зокрема у розширення всесвіту Fortnite.

Згідно з повідомленнями провідних видань, Д'Амаро планує приділяти значно більше уваги інтерактивному контенту та геймінгу на своїй посаді. Це свідчить про те, що навіть якщо переговори з Epic Games не завершаться миттєвим успіхом, Disney налаштована на серйозну експансію в ігрову сферу і готує масштабні зміни у своїй стратегії розвитку. Лише час покаже, чи перетвориться ця інвестиційна зацікавленість у повноцінне злиття двох гігантів індустрії розваг.

Це не перша спроба Disney

Epic – не перша компанія, яку Disney розглядає як потенційний об’єкт для поглинання. Як пише GameSpot, у 2023 році з’явилися повідомлення про те, що Disney зацікавлена у придбанні Electronic Arts, але ця угода так і не відбулася. Зараз EA купує за 55 мільярдів доларів група інвесторів, до якої входить саудівський фонд PIF.