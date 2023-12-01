Після приземлення на першому супутнику Порріма III та швидкого дослідження його поверхні, гравець Starfield незбагненним чином став свідком події планетарного масштабу.

Варте уваги PIN-UP․INVESTMENTS – новий напрямок, який запускає PIN-UP Global

Попри те, що Starfield стала найбільш успішною грою Bethesda в плані технічного стану на релізі, все ж проєкт такого рівня амбіцій не міг обійтися зовсім без багів.

На щастя, переважна більшість із них виявилися нешкідливими з точки зору ігрового процесу і їх можна віднести до категорії помилок, які лише надають іграм Bethesda їхнього славнозвісного шарму.

Це, безсумнівно, стосується і того випадку, свідком якого став користувач Reddit під ніком DuctTapeNinja99, чия подорож до Порріми III точно стала незабутньою.

В якийсь з моментів гри, планета на усіх парах просто таки врізалася у свій супутник, а після того миттєво та безслідно зникла.

Курйозний випадок у Starfield: дивитися відео

Причина з якої виникла ця чудернацька помилка, залишається загадкою, але вона так само розвеселила геймерів, як і той баг, який змусив зникнути з гри ціле місто.