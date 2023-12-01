После приземления на первом спутнике Поррима III и быстрого исследования его поверхности игрок Starfield непостижимым образом стал свидетелем события планетарного масштаба.

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Несмотря на то, что Starfield стала наиболее успешной игрой Bethesda в плане технического состояния на релизе, все же проект такого уровня амбиций не мог обойтись совсем без багов.

К счастью, подавляющее большинство из них оказались безвредными с точки зрения игрового процесса и их можно отнести к категории ошибок, которые только придают играм Bethesda их знаменитый шарм.

Это, несомненно, касается и того случая, свидетелем которого стал пользователь Reddit под ником DuctTapeNinja99, чье путешествие на Порриму III точно стало незабываемым.

В какой-то момент игры, планета на всех парах просто врезалась в свой спутник, а после того мгновенно и бесследно исчезла.

Курьезный случай в Starfield: смотреть видео

Причина по которой возникла эта странная ошибка, остается загадкой, но она так же развеселила геймеров, как и баг заставивший исчезнуть из игры целый город.