Шукали ландшафтних дизайнерів для Minecraft: відомий сайт для садівників "атакують" школярі
Британська компанія шукає ландшафтних дизайнерів, які будуть працювати у Minecraft. Щоправда, поки вони отримали лише справжню навалу юних шанувальників цієї відеогри.
Джерело:WhatShed
Ми вже розповідали про вакансію ландшафтного дизайнера від WhatShed. Цей відомий портал шукає працівників, які будуть за реальні гроші допомагати стилізувати віртуальні сади у Minecraft. Зрозуміло, що вакансія зацікавила чималу кількість справжніх "професіоналів" та людей, які віддали цій відеогрі половину свого життя.
Детальніше про вакансію тут Допоможуть змінити ваш віртуальний сад: з'явилася вакансія ландшафтного дизайнера у Minecraft
Якщо коротко, то компанія WhatShed шукає людей, які добре знаються на механіках Minecraft, а також мають базові знання в області ландшафтного дизайну. Щоправда, представники цієї компанії припустилися дуже серйозної помилки – не вказали бажаний вік свого майбутнього працівника.
У коментарях до цієї вакансії юні геймери почали ділитися своїм "серйозним" досвідом гри у Minecraft. Зрозуміло, що компанія WhatShed навряд чи візьме на роботу когось з цих дітей, але сама ситуація дуже кумедна. Наприклад, один юний шанувальник пише:
Я сподіваюся, що буду працювати з вами. Minecraft – це моя улюблена гра, у яку я граю з 7 років.
Також ландшафтним дизайнером у цій компанії хоче стати Єва:
Я граю у Minecraft майже щодня з 7 років. Зараз мені 10.
Дуже хоче отримати цю роботу Нік, який навіть готовий піти на серйозні жертви:
Мені 12 років, і я можу працювати у вихідні / 6 – 7 днів на тиждень.
Шукає роботу й 8-річний Матвій:
Будь ласка, розгляньте мою заявку. Мені лише 8 років, але ви ніколи не пошкодуєте, якщо наймете мене садівником у Minecraft.
"Гарні" шанси отримати цю роботу є у Брока:
У мене є Xbox та багато вільного часу, бо мені лише 12.
Майже половину свого життя цій відеогрі віддав Чарлі:
Привіт! Я граю в Minecraft близько 5 років. Мені вже 11, чи можу я у цьому віці отримати цю роботу?
Серед таких фанатів є і справжні віртуози своєї справи:
Мені 14 років, я побудував багато міст й створив безліч механізмів, які можуть допомогти вам.
Є й дуже впевнені в собі кандидати:
Я можу допомогти з більшістю речей, тому що граю в Minecraft близько 8 років.
Деякі шанувальники навіть пишуть свої коментарі двома мовами, бо дуже хочуть отримати цю роботу:
Мені 14 років, і я знаю цю гру з 7 років. Ніколи не вважав її нудною, а також у реальному житті я полюбляю малювати й проявляти свою фантазію та креативність.
Нашим фаворитом став Хуан, який навіть знається у ландшафтному дизайні та дуже впевнений у собі:
Мені 15 років й у мене чудові навики спілкування з людьми. Я граю у Minecraft з 2012 року, а у мого батька є власний садівничий бізнес, тому я часто займаюся ландшафтним дизайном та озелененням. Також у мене чимало вільного часу. Оскільки я ще молодий, то діти не будуть боятися працювати зі мною. Як бачите, у мене є потрібні навики, а також я відповідаю всім вимогам для цієї роботи. Відправте мені електронного листа.
Поділитися новиною