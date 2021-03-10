Британська компанія у себе на сайті відкрила вакансію ландшафтного дизайнера. Найцікавіше, що працювати з клієнтами потрібно буде у відеогрі Minecraft.

Гра Minecraft вийшла ще у 2011 році, але й досі має шалений попит серед геймерів. Відеогра пропонує гравцям повну свободу дій, а також допомагає розкривати творчі здібності. Тому й не дивно, що саме для роботи у цій грі шукають ландшафтного дизайнера.

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Британський сайт для садівників WhatShed відкрив розділ, який присвячений відеогрі Minecraft. Вони шукають віртуальних садівників, які будуть виступати у ролі ландшафтних дизайнерів. Ідеальний кандидат повинен мати:

гарні знання всіх механік Minecraft

прекрасні комунікативні навики

творчий запал

досвід віддаленої роботи

Також бажано мати навики роботи у проєктуванні, а також розбиратися у стилях садово-ландшафтних дизайнів. Зрозуміло, що потрібно бути власником оригінальної відеогри Minecraft на PC чи консолях.

Задум наступний: клієнт запрошує такого консультанта у свій віртуальний світ, де вони можуть обговорити стилі та знайти найкращі рішення. Ландшафтний дизайнер має оцінювати віртуальний світ клієнта, а також пропонувати свої варіанти для його поліпшення. Консультант повинен працювати у рамках бюджету та створювати власні варіанти віртуальних садів, а також пояснювати переваги різних стилів. Тобто такі дизайнери будуть допомагати звичайним гравцям проєктувати ідеальні ігрові світи у Minecraft.

За таку роботу віртуальні садівники будуть отримувати не менше 50 фунтів стерлінгів на годину, а це майже 2 тисячі гривень. Звісно, консультанти можуть й самі домовлятися про ставку зі своїми клієнтами. Якщо вас зацікавила ця вакансія, то потрібно заповнити спеціальну форму за цим посиланням. Також пропонуємо вам ознайомитися із трюками, які повинні знати всі садівники Minecraft.

Найкращі трюки, які використовують при створенні садів у Minecraft – відео