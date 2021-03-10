Британская компания у себя на сайте открыла вакансию ландшафтного дизайнера. Самое интересное, что работать с клиентами нужно будет в видеоигре Minecraft.

Игра Minecraft вышла еще в 2011 году, но до сих пор пользуется большим спросом среди геймеров. Видеоигра предлагает игрокам полную свободу действий, а также помогает раскрывать творческие способности. Поэтому неудивительно, что именно для работы в этой игре ищут ландшафтного дизайнера.

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Британский сайт для садоводов WhatShed открыл раздел, посвященный видеоигре Minecraft. Они ищут виртуальных садоводов, которые будут выступать в роли ландшафтных дизайнеров. Идеальный кандидат должен иметь:

хорошие знания всех механик Minecraft

прекрасные коммуникативные навыки

творческий задор

опыт удаленной работы

Также желательно иметь навыки работы в проектировании, а также разбираться в стилях садово-ландшафтных дизайнов. Понятно, что нужно быть владельцем оригинальной видеоигры Minecraft на PC или консолях.

Замысел следующий: клиент приглашает такого консультанта в свой виртуальный мир, где они могут обсудить стили и найти наилучшие решения. Ландшафтный дизайнер должен оценивать виртуальный мир клиента, а также предлагать свои варианты для его улучшения. Консультант должен работать в рамках бюджета и создавать собственные варианты виртуальных садов, а также объяснять преимущества различных стилей. То есть такие дизайнеры будут помогать обычным игрокам проектировать идеальные игровые миры в Minecraft.

За такую работу виртуальные садоводы будут получать не менее 50 фунтов стерлингов в час, а это почти 2 тысячи гривен. Конечно, консультанты могут и сами договариваться о ставке со своими клиентами. Если вас заинтересовала эта вакансия, то нужно заполнить специальную форму по этой ссылке. Также предлагаем вам ознакомиться с трюками, которые должны знать все садоводы Minecraft.

Лучшие трюки, которые используют при создании садов в Minecraft – видео