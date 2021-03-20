Британская компания ищет ландшафтных дизайнеров, которые будут работать в Minecraft. Правда, пока они получили только настоящее нашествие юных поклонников этой видеоигры.

Мы уже рассказывали о вакансии ландшафтного дизайнера от WhatShed. Этот известный портал ищет работников, которые будут за реальные деньги помогать стилизовать виртуальные сады в Minecraft. Понятно, что вакансия заинтересовала большое количество настоящих "профессионалов" и людей, отдавших этой видеоигре половину своей жизни.

Подробнее о вакансии здесь Помогут изменить ваш виртуальный сад: появилась вакансия ландшафтного дизайнера в Minecraft

Если коротко, то компания WhatShed ищет людей, которые хорошо разбираются в механиках Minecraft, а также имеют базовые знания в области ландшафтного дизайна. Правда, представители этой компании допустили очень серьезную ошибку – не указали желаемый возраст своего будущего работника.

В комментариях к этой вакансии юные геймеры начали делиться своим "серьезным" опытом игры в Minecraft. Понятно, что компания WhatShed вряд ли возьмет на работу кого-то из этих детей, но сама ситуация очень забавная. Например, один юный поклонник пишет:

Я надеюсь, что буду работать с вами. Minecraft – это моя любимая игра, в которую я играю с 7 лет.

Также ландшафтным дизайнером в этой компании хочет стать Ева:

Я играю в Minecraft почти ежедневно с 7 лет. Сейчас мне 10.

Очень хочет получить эту работу Ник, который даже готов пойти на серьезные жертвы:

Мне 12 лет, и я могу работать в выходные / 6 – 7 дней в неделю.

Ищет работу и 8-летний Матвей:

Пожалуйста, рассмотрите мою заявку. Мне всего 8 лет, но вы никогда не пожалеете, если наймете меня садовником в Minecraft.

"Хорошие" шансы получить эту работу у Брока:

У меня есть Xbox и много свободного времени, потому что мне только 12.

Почти половину своей жизни этой видеоигре отдал Чарли:

Привет! Я играю в Minecraft около 5 лет. Мне уже 11, могу ли я в этом возрасте получить эту работу?

Среди таких фанатов есть и настоящие виртуозы своего дела:

Мне 14 лет, я построил много городов и создал множество механизмов, которые могут помочь вам.

Есть и очень уверенные в себе кандидаты:

Я могу помочь с большинством вещей, потому что играю в Minecraft около 8 лет.

Некоторые поклонники даже пишут свои комментарии на двух языках, потому что очень хотят получить эту работу:

Мне 14 лет, и я знаю эту игру с 7 лет. Никогда не считал ее скучной, а также в реальной жизни я люблю рисовать и проявлять свою фантазию и креативность.

Нашим фаворитом стал Хуан, который даже разбирается в ландшафтном дизайне и очень уверен в себе:

Мне 15 лет и у меня прекрасные навыки общения с людьми. Я играю в Minecraft с 2012 года, а у моего отца есть собственный садоводческий бизнес, поэтому я часто занимаюсь ландшафтным дизайном и озеленением. Также у меня много свободного времени. Поскольку я еще молодой, то дети не будут бояться работать со мной. Как видите, у меня есть нужные навыки, а также я отвечаю всем требованиям для этой работы. Отправьте мне электронное письмо.