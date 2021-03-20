Шукали ландшафтних дизайнерів для Minecraft: відомий сайт для садівників "атакують" школярі

Британська компанія шукає ландшафтних дизайнерів, які будуть працювати у Minecraft. Щоправда, поки вони отримали лише справжню навалу юних шанувальників цієї відеогри.

Ми вже розповідали про вакансію ландшафтного дизайнера від WhatShed. Цей відомий портал шукає працівників, які будуть за реальні гроші допомагати стилізувати віртуальні сади у Minecraft. Зрозуміло, що вакансія зацікавила чималу кількість справжніх "професіоналів" та людей, які віддали цій відеогрі половину свого життя.

Детальніше про вакансію тут Допоможуть змінити ваш віртуальний сад: з'явилася вакансія ландшафтного дизайнера у Minecraft

Якщо коротко, то компанія WhatShed шукає людей, які добре знаються на механіках Minecraft, а також мають базові знання в області ландшафтного дизайну. Щоправда, представники цієї компанії припустилися дуже серйозної помилки – не вказали бажаний вік свого майбутнього працівника.

У коментарях до цієї вакансії юні геймери почали ділитися своїм "серйозним" досвідом гри у Minecraft. Зрозуміло, що компанія WhatShed навряд чи візьме на роботу когось з цих дітей, але сама ситуація дуже кумедна. Наприклад, один юний шанувальник пише:

Я сподіваюся, що буду працювати з вами. Minecraft – це моя улюблена гра, у яку я граю з 7 років.

Також ландшафтним дизайнером у цій компанії хоче стати Єва:

Я граю у Minecraft майже щодня з 7 років. Зараз мені 10.

Дуже хоче отримати цю роботу Нік, який навіть готовий піти на серйозні жертви:

Мені 12 років, і я можу працювати у вихідні / 6 – 7 днів на тиждень.

Шукає роботу й 8-річний Матвій:

Будь ласка, розгляньте мою заявку. Мені лише 8 років, але ви ніколи не пошкодуєте, якщо наймете мене садівником у Minecraft.

"Гарні" шанси отримати цю роботу є у Брока:

У мене є Xbox та багато вільного часу, бо мені лише 12.

Майже половину свого життя цій відеогрі віддав Чарлі:

Привіт! Я граю в Minecraft близько 5 років. Мені вже 11, чи можу я у цьому віці отримати цю роботу?

Серед таких фанатів є і справжні віртуози своєї справи:

Мені 14 років, я побудував багато міст й створив безліч механізмів, які можуть допомогти вам.

Є й дуже впевнені в собі кандидати:

Я можу допомогти з більшістю речей, тому що граю в Minecraft близько 8 років.

Деякі шанувальники навіть пишуть свої коментарі двома мовами, бо дуже хочуть отримати цю роботу:

Мені 14 років, і я знаю цю гру з 7 років. Ніколи не вважав її нудною, а також у реальному житті я полюбляю малювати й проявляти свою фантазію та креативність.

Нашим фаворитом став Хуан, який навіть знається у ландшафтному дизайні та дуже впевнений у собі:

Мені 15 років й у мене чудові навики спілкування з людьми. Я граю у Minecraft з 2012 року, а у мого батька є власний садівничий бізнес, тому я часто займаюся ландшафтним дизайном та озелененням. Також у мене чимало вільного часу. Оскільки я ще молодий, то діти не будуть боятися працювати зі мною. Як бачите, у мене є потрібні навики, а також я відповідаю всім вимогам для цієї роботи. Відправте мені електронного листа.