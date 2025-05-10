Творці Clair Obscur: Expedition 33 прокоментували розробку доповнення – чого чекати фанатам гри

Розробники хітової відеогри Clair Obscur: Expedition 33 прокоментували можливі доповнення для проєкту, запевнивши геймерів, що у них є свій план роботи.

Керівники JRPG Clair Obscur: Expedition 33 внесли ясність у питання щодо розробки DLC для гри, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Поки що ніяких доповнень

Clair Obscur: Expedition 33 побила усі можливі рекорди, зокрема встановивши найвищий рейтинг в історії Metacritic.

Невдовзі після шалено успішного релізу гри, в мережі з'явився скриншот Instagram-листування геймера з головною сценаристкою Дженніфер Сведберг-Єн, де та дала надію фанатам гри на вихід доповнень.

Ми завжди казали, що якщо у гравців є сильне бажання, ми хотіли б зробити щось більше, і, виходячи з реакції на цей момент, я б сказала, що шанси хороші,

– йшлося в повідомленні.

Відтоді спекуляції щодо ймовірного DLC не припинялися.

Одначе, на превеликий жаль для шанувальників проєкту, директор гри Гійом Брош та провідний програміст Том Гільєрмін розвінчали їхні сподівання.

За словами розробників, студія наразі цілком зосереджена на покращенні базової гри, а не створенні додаткового контенту.

Звісно, з часом позиція Sandfall Interactive може змінитися, але наразі геймерам не варто плекати марних надій.