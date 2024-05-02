Ви не зможете відрізнити гру від реальності з цим новим модом для Cyberpunk 2077

Моди для ігор часом можуть змінювати їх до невпізнаваності. Одні додають сюжетні місії, інші розширюють функціональність чи додають нові предмети. Для Cyberpunk 2077, яка й без того є однією з найбільш вражаючих у візуальному плані ігор, найчастіше випускають моди на графіку, намагаючись покращити картинку настільки, щоб її неможливо було відрізнити від реальності.

Ще краще

Нове відео, яке з'явилося на YouTube, демонструє гру, запущену з модом DreamPunk 1.0 – графічним оновленням, що включає повну переробку освітлення та погодних умов, кастомний LUT для SDR та HDR на основі відображення тонів DaVinci, покращене трасування променів та контурів, і багато іншого.

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Кінцеві результати справді вражають, надаючи грі буквально інших відчуттів, які деякі гравці неодмінно оцінять.

В опублікованому ролику-демонстрації автор показує поїздки на автомобілях та мотоциклі, прогулянки містом, а також сцени бою. Реалістичність деяких моментів настільки висока, що картинку дійсно важко відрізнити від реальної зйомки.

Як виглядає Cyberpunk 2077 з модом DreamPunk 1.0: відео

Зрозуміло, що для подібних маніпуляцій вам знадобиться потужне залізо, в тому числі й хороша відеокарта.

Це далеко не перший подібний мод. Раніше ми писали про кілька модифікацій, які надають грі приголомшливої фотореалістичності. Це, зокрема, Nova LUT від theCyanideX, HD Reworked Project від HalkHogan та спеціальний фотореалістичний Reshade. Автор також продемонстрував їхню роботу у відеороликах.

Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S та Xbox One по всьому світу. Однак ці модифікації можна встановити лише на ПК