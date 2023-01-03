Дехто каже, що мистецтво імітує життя, саме тому, коли митець, чи то пак розробник займається своїм проєктом, то він часто може черпати натхнення з реальності.

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Одначе, одна справа, коли це стосується форми якогось автомобіля чи, припустимо, екстер'єру будинку, а зовсім інша, коли мова йде про обвуглений труп.

Напрочуд дивна круговерть подій призвела до того, що серія кривавих зображень була опублікована в специфічному сабредіті й один з його користувачів неочікувано заявив про зв’язок між фото та скіном з усім відомої Half-Life 2.

Далі за справу взявся ютубер Richter Overtime, який і розкопав усю правду про це "запозичення".

Повідомляється, що зображення справжнього спаленого тіла було просто "натягнуте" на модель персонажа з невеликою ретушшю, створивши надзвичайно реалістичний, як думали геймери, ефект. Одначе, виявилося, що зображення було не просто реалістичним, а цілком собі справжнім.

Розслідування Richter Overtime: відео

Чимало геймерів припускають, що це просто збіг, однак докази настільки приголомшливі, що, схоже, Valve дійсно скористалися таким моторошним методом.

Зокрема, якщо вам не віриться, то ви й самотужки можете знайти оригінальні зображення, які, як стверджують, були використані для створення персонажа, на специфічних форумах. Однак, робіть це на свій страх і ризик.