Для відеогри Civilization VI вийшло масштабне оновлення, яке має стати фінальним у цьому сезоні. Розробники провели ребаланс чималої кількості цивілізацій та додали нові типи юнітів.

Ігри серії Civilization майже завжди мали попит серед геймерів, а остання частина не стала винятком. Розробники продовжують активно працювати над оновленнями для відеогри навіть зараз, хоча сама гра вийшла ще у жовтні 2016 року.

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Останнє безплатне оновлення для Civilization VI вже вийшло, а також воно може стати фінальним для цієї гри. Щоправда, останнє поки точно не можна стверджувати, бо розробники говорять лише, що це фінальне оновлення цього сезону. Наразі поки незрозуміло, що саме це може означати, можливо, автори планують й надалі працювати над Civilization VI. Напевно, варто поки почекати на офіційну заяву від представників компанії Firaxis Games.

Варто розпочати з того, що з цим масштабним оновленням у відеогру додали одразу три нових типи військ:

Требушети – юніт для осади з Середньовіччя, який знаходиться між катапультою та бомбардою.

Латники – юніт ближнього бою з Середньовіччя, який знаходиться між мечниками та мушкетерами.

Лінійна піхота – юніт ближнього бою з Промислової епохи, який знаходиться між мушкетерами та піхотою.

Також у відеогрі з'явилося одразу чотири нові мапи, а якщо точніше, то лише дві. Річ у тім, що величезна мапа Землі та велика мапа Середземномор'я просто існують у двох варіаціях: звичайна та політична, де цивілізації з'являються на реальних історичних місцях. З цікавого ще можна відзначити, що розробники змінили характеристики чималої кількості юнітів, а також додали нову анімацію для розвідників. Останні тепер можуть погладити свою собаку (котів поки ні).

Щоправда, всі шанувальники Civilization VI найбільше чекали на масштабний ребаланс цивілізацій. Варто відзначити, що подібні зміни зачепили майже половину цивілізацій. Судячи з офіційних даних, найбільше розробники попрацювали над Інками, Кхмерами, Мапуче, Мая та Іспанією. В інших цивілізацій (близько 20) змінили всього один якийсь параметр. Варто відзначити, що розробники чомусь не стали змінювати цивілізації, на які гравці скаржаться вже немало часу (Португалія чи Вавилон).

Також представники Firaxis Games попрацювали над інтерфейсом, покращили штучний інтелект опонентів та виправили чимало технічних недоліків на PC та консолях. З повним списком всіх змін можна ознайомитися за цим посиланням.

Представлення останнього оновлення для Civilization VI – відео