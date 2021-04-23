Для видеоигры Civilization VI вышло масштабное обновление, которое должно стать финальным в этом сезоне. Разработчики провели ребаланс большого количества цивилизаций и добавили новые типы юнитов.

Игры серии Civilization почти всегда пользовались спросом среди геймеров, а последняя часть не стала исключением. Разработчики продолжают активно работать над обновлениями для видеоигры даже сейчас, хотя сама игра вышла еще в октябре 2016 года.

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Последнее бесплатное обновление для Civilization VI уже вышло, а также оно может стать финальным для этой игры. Правда, последнее пока точно нельзя утверждать, потому что разработчики говорят лишь, что это финальное обновление этого сезона. Сейчас пока непонятно, что именно это может означать, возможно, авторы планируют и дальше работать над Civilization VI. Наверное, стоит пока подождать на официальное заявление от представителей компании Firaxis Games.

Стоит начать с того, что с этим масштабным обновлением в видеоигру добавили сразу три новых типа войск:

Требушеты – юнит для осады со Средневековья, который находится между катапультой и бомбардами.

Латники – юнит ближнего боя со Средневековья, который находится между мечниками и мушкетерами.

Линейная пехота – юнит ближнего боя с Промышленной эпохи, который находится между мушкетерами и пехотой.

Также в видеоигре появилось сразу четыре новые карты, а если точнее, то только две. Дело в том, что огромная карта Земли и большая карта Средиземноморья просто существуют в двух вариациях: обычная и политическая, где цивилизации появляются на реальных исторических местах. Из интересного еще можно отметить, что разработчики изменили характеристики большого количества юнитов, а также добавили новую анимацию для разведчиков. Последние теперь могут погладить свою собаку (кошек пока нет).

Правда, все поклонники Civilization VI больше ждали на масштабный ребаланс цивилизаций. Стоит отметить, что подобные изменения коснулись почти половины цивилизаций. Судя по официальным данным, больше всего разработчики поработали над Инками, Кхмерами, Мапуче, Мая и Испанией. В других цивилизаций (около 20) изменили всего один какой-то параметр. Стоит отметить, что разработчики почему-то не стали изменять цивилизации, на которые игроки жалуются уже немало времени (Португалия или Вавилон).

Также представители Firaxis Games поработали над интерфейсом, улучшили искусственный интеллект оппонентов и исправили много технических недостатков на PC и консолях. С полным списком всех изменений можно ознакомиться по этой​ ссылке.

Представление последнего обновления для Civilization VI – видео