Що сталося?

Усе почалося з публікації одного з українських професійних гравців у Dota 2, де він зізнався у тому, що взяв участь у підставних матчах, відомих у спільноті як "322". Йдеться про навмисний програш команди з метою отримання прибутку на ставках. Такі дії є серйозним порушенням спортивної етики та в багатьох країнах переслідуються законом. В Україні правоохоронці періодично викривають злочинні групи, що організовують договірні матчі в різних видах спорту, включно з кіберспортом. Організатори таких схем часто залучають спортсменів, які за грошову винагороду або під тиском погоджуються забезпечити потрібний результат гри, пише 24 Канал.

Марк "mangekyou" Харламов пояснив свій вчинок важким фінансовим становищем, спричиненим повномасштабною війною. Він каже, що після початку війни в Україні переїхав до Польщі, і дуже швидко у його сім'ї закінчилися гроші, а терміни оплати оренди наближались.

"Після початку війни я переїхав до Польщі, у сім'ї закінчувалися гроші, термін оплати житла наближався. У мене був 200 ранг, я грав на міді, але мене покликали стендіном на керрі з пулом з трьох героїв (Бруда, Бетік, Бонік). Тоді знайомий з пабу запропонував мені 322. Спочатку я відмовився, але потім, коли запропонували 4000 доларів, я погодився з умовою, що ставки будуть на перемогу моєї команди. Мені сказали: проблем не буде, є куплені команди, які спеціально зливають. Але одного разу сталася ситуація: на нашу перемогу поставили велику суму, а моя команда примудрилася програти. Можливо, хтось із тиммейтів моєї команди зливав цей матч, але моя мета була виграти", – пише Харламов.

Після цієї поразки його поставили перед фактом: під час наступної гри він не повинен намагатися виграти, інакше платитиме вже їм, організаторам договірних матчів. Гравець погодився. Він каже, що на позиції керрі його навички й без того були слабкими, тож програш проблемою не став.

Я боявся залишатися в боргах перед "мафією" – руки й ноги мені ще потрібні. У підсумку я злив один матч, але грошей так і не отримав. Хто б міг подумати, що в такій історії тебе просто надурять. Підсумок: гостра потреба в грошах, шантаж, один злитий матч і 0 доларів,

– додав mangekyou.

Звинувачення на адресу тренера і токсичність у Shopify Rebellion

У тій же публікації Харламов розповідає про те, яким був його досвід перебування в команді Shopify Rebellion. Тренер, відомий як Bulba, сам запросив його до команди, посилаючись на рекомендації від інших відомих гравців. Вже на початковому етапі спілкування тренер негативно відгукувався про своїх тодішніх тіммейтів, зокрема про SaberLight та Arteezy, звинувачуючи їх у поразках. Це насторожило гравця, але він погодився на пропозицію.

Згодом в одній з розмов він зізнався тренеру, що в минулому, перебуваючи у скрутному фінансовому становищі, був змушений взяти участь в одному договірному матчі. Bulba спочатку поставився до цього з розумінням, заявивши, що довіряє гравцеві, оскільки це було давно і без фінансової вигоди. Однак пізніше він почав використовувати цю інформацію для тиску та звинувачень.

Через проблеми з візою гравець три місяці не міг приєднатися до команди на буткемпі в Канаді, що ускладнило адаптацію. Атмосфера на першому ж турнірі в Бангкоку була нестерпною: у маленькій кімнаті постійно перебувало 11 людей, велися зйомки, а тренер чинив постійний тиск, змушуючи гравця "бути вдячним" і контролюючи його поведінку навіть під час їжі. Після однієї з поразок Bulba вдарив по монітору так, що той вимкнувся, а потім пів години принижував гравця перед усією командою.

Під час тренувань тренер звинувачував у всіх поразках лише mangekyou, ігноруючи помилки інших. Конфлікти загострювалися: Bulba називав Харламова "сином повії", звинувачував у "великому его" та знову згадував історію з 322. Під час одного з турнірів він вихопив телефон з рук гравця і погрожував викинути його у вікно. Після чергового провалу на турнірі та постійного тиску гравець вирішив покинути команду, оскільки не бачив перспектив і втомився від звинувачень.

Після цього Bulba, за словами mangekyou, нібито почав поширювати інформацію, що гравець займався договірними матчами вже під час виступів за Shopify Rebellion. Він звертався до організаторів турнірів ESL та PGL з вимогою забанити Харламова. Турнірні оператори провели розслідування, але не знайшли жодних доказів нечесної гри і не висунули жодних претензій до українця. Врешті він вирішив розповісти свою історію публічно після того, як Bulba почав обговорювати цю ситуацію на публічному стрімі.