Что случилось?

Все началось с публикации одного из украинских профессиональных игроков в Dota 2, где он признался в том, что принял участие в подставных матчах, известных в сообществе как "322". Речь идет об умышленном проигрыше команды с целью получения прибыли на ставках. Такие действия являются серьезным нарушением спортивной этики и во многих странах преследуются законом. В Украине правоохранители периодически разоблачают преступные группы, организующие договорные матчи в различных видах спорта, включая киберспорт. Организаторы таких схем часто привлекают спортсменов, которые за денежное вознаграждение или под давлением соглашаются обеспечить нужный результат игры, пишет 24 Канал.

Смотрите также Результаты первых четырех дней The International 2025: кто остался и где сейчас NAVI

Марк "mangekyou" Харламов объяснил свой поступок тяжелым финансовым положением, вызванным полномасштабной войной. Он говорит, что после начала войны в Украине переехал в Польшу, и очень быстро у его семьи закончились деньги, а сроки оплаты аренды приближались.

"После начала войны я переехал в Польшу, у семьи заканчивались деньги, срок оплаты жилья приближался. У меня был 200 ранг, я играл на миди, но меня позвали стендином на керри с пулом из трех героев (Бруда, Бетик, Боник). Тогда знакомый из паба предложил мне 322. Сначала я отказался, но потом, когда предложили 4000 долларов, я согласился с условием, что ставки будут на победу моей команды. Мне сказали: проблем не будет, есть купленные команды, которые специально сливают. Но однажды произошла ситуация: на нашу победу поставили большую сумму, а моя команда умудрилась проиграть. Возможно, кто-то из тиммейтов моей команды сливал этот матч, но моя цель была выиграть", – пишет Харламов.

После этого поражения его поставили перед фактом: во время следующей игры он не должен пытаться выиграть, иначе будет платить уже им, организаторам договорных матчей. Игрок согласился. Он говорит, что на позиции керри его навыки и без того были слабыми, так что проигрыш проблемой не стал.

Я боялся оставаться в долгах перед "мафией" – руки и ноги мне еще нужны. В итоге я слил один матч, но денег так и не получил. Кто бы мог подумать, что в такой истории тебя просто надурят. Итог: острая нужда в деньгах, шантаж, один слитый матч и 0 долларов,

– добавил mangekyou.

Обвинения в адрес тренера и токсичность в Shopify Rebellion

В той же публикации Харламов рассказывает о том, каким был его опыт пребывания в команде Shopify Rebellion. Тренер, известный как Bulba, сам пригласил его в команду, ссылаясь на рекомендации от других известных игроков. Уже на начальном этапе общения тренер негативно отзывался о своих тогдашних тиммейтах, в частности о SaberLight и Arteezy, обвиняя их в поражениях. Это насторожило игрока, но он согласился на предложение.

Впоследствии в одном из разговоров он признался тренеру, что в прошлом, находясь в трудном финансовом положении, был вынужден принять участие в одном договорном матче. Bulba сначала отнесся к этому с пониманием, заявив, что доверяет игроку, поскольку это было давно и без финансовой выгоды. Однако позже он начал использовать эту информацию для давления и обвинений.

Из-за проблем с визой игрок три месяца не мог присоединиться к команде на буткемпе в Канаде, что усложнило адаптацию. Атмосфера на первом же турнире в Бангкоке была невыносимой: в маленькой комнате постоянно находилось 11 человек, велись съемки, а тренер оказывал постоянное давление, заставляя игрока "быть благодарным" и контролируя его поведение даже во время еды. После одного из поражений Bulba ударил по монитору так, что тот выключился, а потом пол часа унижал игрока перед всей командой.

Во время тренировок тренер обвинял во всех поражениях лишь mangekyou, игнорируя ошибки остальных. Конфликты обострялись: Bulba называл Харламова "сыном проститутки", обвинял в "большом эго" и снова вспоминал историю с 322. Во время одного из турниров он выхватил телефон из рук игрока и угрожал выбросить его в окно. После очередного провала на турнире и постоянного давления игрок решил покинуть команду, поскольку не видел перспектив и устал от обвинений.

После этого Bulba, по словам mangekyou, якобы начал распространять информацию, что игрок занимался договорными матчами уже во время выступлений за Shopify Rebellion. Он обращался к организаторам турниров ESL и PGL с требованием забанить Харламова. Турнирные операторы провели расследование, но не нашли никаких доказательств нечестной игры и не выдвинули никаких претензий к украинцу. Наконец он решил рассказать свою историю публично после того, как Bulba начал обсуждать эту ситуацию на публичном стриме.