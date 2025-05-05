За його даними, огляди гри Doom: The Dark Ages від західних критиків буде дозволено публікувати в п’ятницю, 9 травня, о 17:00 за Київським часом, інформує 24 Канал. Це майже за тиждень до офіційного релізу проєкту, який заплановано на 15 травня.

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Подібне дострокове зняття ембарго зазвичай свідчить про впевненість розробників у якості свого продукту. У id Software стверджують, що Doom: The Dark Ages стане "найбільшим і найкращим Doom в історії".

Події гри розгорнуться до подій Doom (2016). За сюжетом, Палач став в’язнем Ордена Нічних Охоронців і використовується ними як зброя, коли ситуація з демонами виходить з-під контролю.

Гравцям обіцяють розширену передісторію героя, масштабний сюжет, бойову систему, "приземлену" до класики серії, рівні з прихованими секретами, модифікатори складності, динамічний саундтрек і повну локалізацію російською мовою.

Doom: The Dark Ages вийде 15 травня на ПК (Steam, Microsoft Store), PlayStation 5, Xbox Series X/S та буде доступною через Game Pass.

А тим часом Asus і Bethesda створили спеціальну версію відеокарти GeForce RTX 5080 у стилі Doom до 30-річчя серії ігор Doom. Відеокарта буде доступна лише у складі спеціального набору, що включає різні тематичні аксесуари та гру Doom: The Dark Ages.