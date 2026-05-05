АТБ достроково завершує акцію STALKER 2 – попит виявився надто великим
Акція S.T.A.L.K.E.R. 2 в мережі АТБ завершилась раніше запланованого терміну. Причиною став аномально високий попит, який перевищив навіть найсміливіші прогнози організаторів.
Мережа АТБ офіційно підтвердила дострокове завершення спільної акції з GSC Game World, присвяченої грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Хоча вона мала тривати з 15 квітня до 9 червня 2026 року, фактично кампанія завершилась вже 5 травня, інформує 24 Канал.
Чому акцію завершили раніше?
Цікаво, що чутки про припинення акції поповзли соцмережею X ще зранку вівторка 5 травня. Деякі користувачі писали, що касири в магазинах попереджали їх про те, що картки більше не будуть доступними для покупки.
Спочатку ця інформація виглядала сумнівною, оскільки не мала непідтвердженя, однак згодом АТБ опублікувала офіційну заяву.
У компанії пояснили, що весь запланований обсяг продукції було реалізовано значно швидше, ніж очікувалося.
Активність виявилась настільки високою, що передбачити такий масштаб було майже неможливо. На сьогодні реалізовано весь запланований обсяг,
– повідомили в АТБ.
Особливо показовими стали результати продажів колекційних карток. За словами компанії, їх розійшлися "мільйони", що свідчить про надзвичайний інтерес аудиторії до всесвіту гри.
Якою була акція і що отримували покупці?
Колаборація між АТБ і GSC Game World подарувала доволі цікавий інтерактивний досвід із елементами колекціонування фанатам серії, які встигли прийняти участь.
Ключовим елементом стали 48 тематичних карток, присвячених світу гри. Кожна з них відкривала доступ до додаткового цифрового контенту – зокрема, аудіоісторій та "голосових щоденників Зони", озвучених акторами, які працювали над персонажами.
Отримати картки можна було за кількома умовами:
- покупка від 150 гривень одним чеком;
- придбання товарів-партнерів;
- використання картки лояльності під час розрахунку.
Окремо пропонувався інтерактивний альманах – артбук і водночас довідник по всесвіту гри. У ньому зібрали ілюстрації, тексти про події та навіть натяки на майбутнє сюжетне доповнення Cost of Hope.
Що з альманахом і передзамовленнями?
Альманах став одним із найдефіцитніших елементів акції. Його стартова ціна складала 399 гривень, однак через ажіотаж книгу швидко розкупили, після чого на вторинному ринку вона з'явилася вже за 1000 гривень і більше. У відповідь на це АТБ відкрила передзамовлення на додатковий тираж.
За офіційною інформацією, обсяг друку вже перевищив 100 000 примірників – це один із найбільших тиражів художніх видань в Україні за останні роки.
У компанії запевняють, що всі оформлені заявки будуть виконані. Покупці отримають повідомлення з кодом і зможуть викупити альманах у вибраному магазині протягом червня – липня.
Якщо ж замовлений примірник не заберуть у встановлений термін, його повернуть у відкритий продаж. Це означає, що шанс знайти альманах залишиться навіть без попереднього бронювання.
Що далі?
Попри завершення акції, в АТБ натякають на можливе продовження взаємодії з фанатами. У компанії зазначили, що "активно шукають можливості порадувати фанатів" і обіцяють поділитися новинами найближчим часом.
Дострокове завершення кампанії лише підкреслює масштаб інтересу до S.T.A.L.K.E.R. 2 в Україні – як до самої гри, так і до супутнього контенту.