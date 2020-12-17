Користувач з нікнеймом cookielover9316 поділився цікавою історією на платформі reddit. Його розповідь дуже сподобалася шанувальникам цієї гри та організації Team Secret.

На платформі reddit набуває популярності пост користувача з нікнеймом cookielover9316. Геймер розповів про свого друга та відеогру Dota 2. Цей пост на платформі вже зібрав майже 7 тисяч лайків.

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Приятелю cookielover9316 мали провести операцію, лікарі порадили йому максимально розслабитися та підготуватися до ранкової процедури. Геймер вирішив розслабитися у грі Dota 2, він провів ніч перед операцією у змагальному режимі на серверах Південно-Східної Азії. Користувач cookielover9316 на reddit опублікував фото свого друга та написав наступне:

Приятелю будуть проводити операція зранку. Лікарі порадили йому розслабити розум. Він вирішив провести ніч у Dota 2, граючи рейтингові матчі на серверах SEA.

SEA (Southeast Asia) – Південно-Східна Азія.

Геймер перед операцією / reddit

Пост дуже швидко став популярним, представники організації Team Secret вирішили знайти героя цієї історії та надіслати йому подарунок. У своєму твіттері вони написали:

Лікарі сказали йому розслабитися перед операцією, тому він вирішив провести ніч у рейтингових матчах на серверах SEA. Ми підготували пакет допомоги для цього короля, нам потрібна лише ваша допомога, щоб знайти його.

Через деякий час їм відповів друг цього геймера. Він подякував організації за теплі слова та відмітив наступне:

Дякую за всі ці добрі слова для мого друга. Ми все ще в лікарні та чекаємо на операцію, яка має пройти завтра. Деякі хлопці зі спільноти Dota2Vn просто сказали мені, що мого друга помітила організація Team Secret. Він дуже щасливий та набирається сил прямо зараз. Ще раз дякую!

Версія фотографії від Team Secret / твіттер

Користувачам у мережі дуже сподобалася ця історія. Геймери відзначають, що після матчів у Dota 2 операцію можна проводити й без наркозу, бо біль перестає відчуватися. Також користувачі відзначили, що спільнота на серверах у цьому регіоні не дуже привітна. Проте деякі геймери написали, що Dota 2 допомагає їм розслабитися та відпочити.