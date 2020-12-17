Пользователь с никнеймом cookielover9316 поделился интересной историей на платформе reddit. Его рассказ очень понравился поклонникам этой игры и организации Team Secret.

На платформе reddit набирает популярность пост пользователя с никнеймом cookielover9316. Геймер рассказал о своем друге и видеоигре Dota 2. Этот пост на платформе уже собрал почти 7 тысяч лайков.

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Другу cookielover9316 должны были провести операцию, врачи посоветовали ему максимально расслабиться и подготовиться к утренней процедуре. Геймер решил расслабиться в игре Dota 2, он провел ночь перед операцией в соревновательном режиме на серверах Юго-Восточной Азии. Пользователь cookielover9316 на reddit опубликовал фото своего друга и написал следующее:

Другу будут проводить операция утром. Врачи посоветовали ему расслабить ум. Он решил провести ночь в Dota 2, играя рейтинговые матчи на серверах SEA.

SEA (Southeast Asia) – Юго-Восточная Азия.

Геймер перед операцией / reddit

Пост очень быстро стал популярным, представители организации Team Secret решили найти героя этой истории и отправить ему подарок. В своем твиттере они написали:

Врачи сказали ему расслабиться перед операцией, поэтому он решил провести ночь в рейтинговых матчах на серверах SEA. Мы подготовили пакет помощи для этого короля, нам нужна только ваша помощь, чтобы найти его.

Через некоторое время им ответил друг этого геймера. Он поблагодарил организацию за теплые слова и отметил следующее:

Спасибо за все эти добрые слова для моего друга. Мы все еще в больнице и ждем операцию, которая должна пройти завтра. Некоторые ребята из сообщества Dota2Vn просто сказали мне, что моего друга заметила организация Team Secret. Он очень счастлив и набирается сил прямо сейчас. Еще раз спасибо!

Версия фотографии от Team Secret / твиттер

Пользователям в сети очень понравилась эта история. Геймеры отмечают, что после матчей в Dota 2 операцию можно проводить и без наркоза, потому что боль перестает ощущаться. Также пользователи отметили, что сообщество на серверах в этом регионе не очень приветливо. Однако некоторые геймеры написали, что Dota 2 помогает им расслабиться и отдохнуть.