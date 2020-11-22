Аналітики визначили найефективніших героїв на роль саппорта у грі Dota 2. Найкращими на низьких рангах стали Vengeful Spirit та Warlock.

Аналітичний портал GOSU.AI оприлюднив рейтинг найкращих саппортів у грі Dota 2 на низьких рангах ("Рекрут", "Страж" та "Лицар"). Найкращих визначали на європейських та північноамериканських серверах за відсотком перемог.

Актуально Названа найкраща комбінація кор-героїв у грі Dota 2

Топ 5 найефективніших саппортів на європейських серверах:

Vengeful Spirit – 56,68% Ogre Magi – 54,18% Warlock – 54,10% Silencer – 54,02% Dazzle – 53,94%

Топ 5 найефективніших саппортів на північноамериканських серверах:

Warlock – 55,85% Lich – 55,50% Ogre Magi – 54,63% Vengeful Spirit – 53,30% Dazzle – 52,40%

Найкращим у Європі став Vengeful Spirit, а у Північній Америці найефективнішим героєм став Warlock. Рейтинги вийшли дуже схожими, в обидва потрапили: Vengeful Spirit, Warlock, Ogre Magi, Dazzle. Саме цих героїв й можна вважати найкращими для новачків.

Саппорт – герой, який допомагає команді різноманітними способами. Зазвичай у таких персонажів є вміння, які дозволяють захищати чи зцілювати союзників.

Рейтинг найефективніших саппортів у грі Dota 2 на низьких рангах / статистика з порталу GOSU.AI