Названі найкращі герої на роль саппорта у грі Dota 2
Аналітики визначили найефективніших героїв на роль саппорта у грі Dota 2. Найкращими на низьких рангах стали Vengeful Spirit та Warlock.
Аналітичний портал GOSU.AI оприлюднив рейтинг найкращих саппортів у грі Dota 2 на низьких рангах ("Рекрут", "Страж" та "Лицар"). Найкращих визначали на європейських та північноамериканських серверах за відсотком перемог.
Актуально Названа найкраща комбінація кор-героїв у грі Dota 2
Топ 5 найефективніших саппортів на європейських серверах:
- Vengeful Spirit – 56,68%
- Ogre Magi – 54,18%
- Warlock – 54,10%
- Silencer – 54,02%
- Dazzle – 53,94%
Топ 5 найефективніших саппортів на північноамериканських серверах:
- Warlock – 55,85%
- Lich – 55,50%
- Ogre Magi – 54,63%
- Vengeful Spirit – 53,30%
- Dazzle – 52,40%
Найкращим у Європі став Vengeful Spirit, а у Північній Америці найефективнішим героєм став Warlock. Рейтинги вийшли дуже схожими, в обидва потрапили: Vengeful Spirit, Warlock, Ogre Magi, Dazzle. Саме цих героїв й можна вважати найкращими для новачків.
Рейтинг найефективніших саппортів у грі Dota 2 на низьких рангах / статистика з порталу GOSU.AI
Dota 2Багатокористувацька відеогра, яка була випущена компанією Valve у 2011 році. У грі змагаються 2 команди по 5 гравців у кожній. Геймери контролюють лише одного героя зі спеціальним набором вмінь. Головним завданням є знищення ворожого табору (бази).
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