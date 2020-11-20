Аналітики визначили найефективнішу комбінацію кор-героїв (мідер та керрі) у грі Dota 2. Пара Spectre і Zeus знаходиться на першій сходинці, вона перемагає у 62% зустрічей.

Аналітичний портал GOSU.AI на своїй сторінці у твіттері опублікував рейтинг найефективніших комбінацій кор-героїв у грі Dota 2. Найкращих визначали за відсотком перемог у патчі 7.27d.

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Рейтинг найефективніших комбінацій кор-героїв (мідер та керрі) виглядає таким чином:

Spectre та Zeus – 62,12% Faceless Void та Invoker – 59,40% Sven та Death Prophet – 59,20% Faceless Void та Snapfire – 58,70% Juggernaut та Dragon Knight – 57,20% Phantom Assassin та Magnus – 57,12% Drow Ranger та Vengeful Spirit – 56,16%

Впевнено лідирує пара Spectre та Zeus, більш як 60% перемог у змагальних матчах Також варто відзначити Faceless Void, цей герой потрапив у даний рейтинг одразу у двох комбінаціях.

Мідер – герой, який стоїть на центральній лінії, він головний вбивця персонажів з ворожої команди на ранніх стадіях гри.

Керрі – головний герой команди, дуже часто лише від його дій залежить результат цілого матчу.

Рейтинг найефективніших комбінацій кор-героїв у грі Dota 2 / статистика з порталу GOSU.AI