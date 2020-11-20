Відомо найкращу комбінацію кор-героїв у грі Dota 2
Аналітики визначили найефективнішу комбінацію кор-героїв (мідер та керрі) у грі Dota 2. Пара Spectre і Zeus знаходиться на першій сходинці, вона перемагає у 62% зустрічей.
Аналітичний портал GOSU.AI на своїй сторінці у твіттері опублікував рейтинг найефективніших комбінацій кор-героїв у грі Dota 2. Найкращих визначали за відсотком перемог у патчі 7.27d.
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Рейтинг найефективніших комбінацій кор-героїв (мідер та керрі) виглядає таким чином:
- Spectre та Zeus – 62,12%
- Faceless Void та Invoker – 59,40%
- Sven та Death Prophet – 59,20%
- Faceless Void та Snapfire – 58,70%
- Juggernaut та Dragon Knight – 57,20%
- Phantom Assassin та Magnus – 57,12%
- Drow Ranger та Vengeful Spirit – 56,16%
Впевнено лідирує пара Spectre та Zeus, більш як 60% перемог у змагальних матчах Також варто відзначити Faceless Void, цей герой потрапив у даний рейтинг одразу у двох комбінаціях.
Рейтинг найефективніших комбінацій кор-героїв у грі Dota 2 / статистика з порталу GOSU.AI
Dota 2Багатокористувацька відеогра, яка була випущена компанією Valve у 2011 році. У грі змагаються 2 команди по 5 гравців у кожній. Геймери контролюють лише одного героя зі спеціальним набором вмінь. Головним завданням є знищення ворожого табору (бази).
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