Названо лучшую комбинацию кор-героев в игре Dota 2
Аналитики определили самую эффективную комбинацию кор-героев (мидер и керри) в игре Dota 2. Пара Spectre и Zeus находится на первой строчке, она побеждает в 62% встреч.
Аналитический портал GOSU.AI на своей странице в твиттере опубликовал рейтинг самых эффективных комбинаций кор-героев в игре Dota 2. Лучших определяли по проценту побед в патче 7.27d.
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Рейтинг самых эффективных комбинаций кор-героев (мидер и керри) выглядит следующим образом:
- Spectre и Zeus – 62,12%
- Faceless Void и Invoker – 59,40%
- Sven и Death Prophet – 59,20%
- Faceless Void и Snapfire – 58,70%
- Juggernaut и Dragon Knight – 57,20%
- Phantom Assassin и Magnus – 57,12%
- Drow Ranger и Vengeful Spirit – 56,16%
Уверенно лидирует пара Spectre и Zeus, более 60% побед в соревновательных матчах Также стоит отметить Faceless Void, этот герой попал в данный рейтинг сразу в двух комбинациях.
Рейтинг самых эффективных комбинаций кор-героев в игре Dota 2 / статистика портала GOSU.AI
Dota 2Многопользовательская видеоигра, выпущенная компанией Valve в 2011 году. В игре соревнуются 2 команды по 5 игроков в каждой. Геймеры контролируют лишь одного героя со специальным набором умений. Главной задачей является уничтожение вражеского лагеря (базы).
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