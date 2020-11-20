Аналитики определили самую эффективную комбинацию кор-героев (мидер и керри) в игре Dota 2. Пара Spectre и Zeus находится на первой строчке, она побеждает в 62% встреч.

Аналитический портал GOSU.AI на своей странице в твиттере опубликовал рейтинг самых эффективных комбинаций кор-героев в игре Dota 2. Лучших определяли по проценту побед в патче 7.27d.

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Рейтинг самых эффективных комбинаций кор-героев (мидер и керри) выглядит следующим образом:

Spectre и Zeus – 62,12% Faceless Void и Invoker – 59,40% Sven и Death Prophet – 59,20% Faceless Void и Snapfire – 58,70% Juggernaut и Dragon Knight – 57,20% Phantom Assassin и Magnus – 57,12% Drow Ranger и Vengeful Spirit – 56,16%

Уверенно лидирует пара Spectre и Zeus, более 60% побед в соревновательных матчах Также стоит отметить Faceless Void, этот герой попал в данный рейтинг сразу в двух комбинациях.

Мидер – герой, который стоит на центральной линии, он главный убийца персонажей с вражеской команды на ранних стадиях игры.

Керри – главный герой команды, очень часто только от его действий зависит результат целого матча.

Рейтинг самых эффективных комбинаций кор-героев в игре Dota 2 / статистика портала GOSU.AI