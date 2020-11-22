Аналитики определили наиболее эффективных героев на роль саппорта в игре Dota 2. Лучшими на низких рангах стали Vengeful Spirit и Warlock.

Аналитический портал GOSU.AI обнародовал рейтинг лучших саппортов в игре Dota 2 на низких рангах ("Рекрут", "Страж" и "Рыцарь"). Лучших определяли на европейских и североамериканских серверах по проценту побед.

Актуально Названо лучшую комбинацию кор-героев в игре Dota 2

Топ 5 самых эффективных саппортов на европейских серверах:

Vengeful Spirit – 56,68% Ogre Magi – 54,18% Warlock – 54,10% Silencer – 54,02% Dazzle – 53,94%

Топ 5 самых эффективных саппортов на североамериканских серверах:

Warlock – 55,85% Lich – 55,50% Ogre Magi – 54,63% Vengeful Spirit – 53,30% Dazzle – 52,40%

Лучшим в Европе стал Vengeful Spirit, а в Северной Америке самым эффективным героем стал Warlock. Рейтинги получились очень похожими, в оба попали: Vengeful Spirit, Warlock, Ogre Magi, Dazzle. Именно этих героев и можно считать лучшими для новичков.

Саппорт – герой, который помогает команде разнообразными способами. Обычно в таких персонажей есть умения, которые позволяют защищать или исцелять союзников.

Рейтинг самых эффективных саппортов в игре Dota 2 на низких рангах / статистика из портала GOSU.AI