Названы лучшие герои на роль саппорта в игре Dota 2
Аналитики определили наиболее эффективных героев на роль саппорта в игре Dota 2. Лучшими на низких рангах стали Vengeful Spirit и Warlock.
Аналитический портал GOSU.AI обнародовал рейтинг лучших саппортов в игре Dota 2 на низких рангах ("Рекрут", "Страж" и "Рыцарь"). Лучших определяли на европейских и североамериканских серверах по проценту побед.
Актуально Названо лучшую комбинацию кор-героев в игре Dota 2
Топ 5 самых эффективных саппортов на европейских серверах:
- Vengeful Spirit – 56,68%
- Ogre Magi – 54,18%
- Warlock – 54,10%
- Silencer – 54,02%
- Dazzle – 53,94%
Топ 5 самых эффективных саппортов на североамериканских серверах:
- Warlock – 55,85%
- Lich – 55,50%
- Ogre Magi – 54,63%
- Vengeful Spirit – 53,30%
- Dazzle – 52,40%
Лучшим в Европе стал Vengeful Spirit, а в Северной Америке самым эффективным героем стал Warlock. Рейтинги получились очень похожими, в оба попали: Vengeful Spirit, Warlock, Ogre Magi, Dazzle. Именно этих героев и можно считать лучшими для новичков.
Рейтинг самых эффективных саппортов в игре Dota 2 на низких рангах / статистика из портала GOSU.AI
Dota 2Многопользовательская видеоигра, выпущенная компанией Valve в 2011 году. В игре соревнуются 2 команды по 5 игроков в каждой. Геймеры контролируют лишь одного героя со специальным набором умений. Главной задачей является уничтожение вражеского лагеря (базы).
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