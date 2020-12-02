Valve випустила сезонне оновлення для Dota Plus. Розробники додали новий ранг "Гросмейстер", 12 ексклюзивних сетів, а також завдання та нагороди від гільдій.

Офіційний сайт гри Dota 2 повідомив, що для Dota Plus вийшло сезонне оновлення. Для всіх підписників цього сервісу стануть доступними різноманітні нагороди.

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Тепер підписники Dota Plus зможуть підняти ранг героїв до "Гросмейстера", який доступний на 30 рівні. Саме при досягненні цього рівня відкриваються нові репліки для колеса чату. Після досягнення рівня "Гросмейстер" гравці зможуть отримувати не досвід, а уламки.

Розробники з Valve також додали з цим оновленням сезонну зимову скарбницю, яку можна придбати за 10 тисяч уламків. Нові сети можна отримати на таких героїв:

Dragon Knight

Puck

Spirit Breaker

Templar Assassin

Earth Spirit

Vengeful Spirit

Luna

Necrophos

Undying

Ember Spirit

Centaur Warrunner

Також можна отримати дуже рідкісний сет на кур'єра з назвою Hermid the Crab.

Дивіться відео з оглядом нових сетів

Для підписників Dota Plus додали нові сезонні завдання, за виконання яких можна заробити понад 115 тисяч уламків. Також розробники оновили й нагороди для гільдій. Срібний ранг розблоковує нові емоції для чату, золотий – нові графіті, а платиновий – репліки для колеса чату.