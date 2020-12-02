Valve выпустила сезонное обновление для Dota Plus. Разработчики добавили новый ранг "Грандмастер", 12 эксклюзивных сетов, а также задачи и награды от гильдий.

Официальный сайт игры Dota 2 сообщил, что для Dota Plus вышло сезонное обновление. Для всех подписчиков этого сервиса будут доступны различные награды.

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Теперь подписчики Dota Plus смогут поднять ранг героев до "Грандмастера", который доступен на 30 уровне. Именно при достижении этого уровня открываются новые реплики для колеса чата. После достижения уровня "Грандмастер" игроки смогут получать не опыт, а обломки.

Разработчики из Valve также добавили с этим обновлением сезонную зимнюю сокровищницу, которую можно приобрести за 10 тысяч обломков. Новые сеты можно получить на таких героев:

Dragon Knight

Puck

Spirit Breaker

Templar Assassin

Earth Spirit

Vengeful Spirit

Luna

Necrophos

Undying

Ember Spirit

Centaur Warrunner

Также можно получить очень редкий сет на курьера с названием Hermid the Crab.

Смотрите видео с обзором новых сетов

Для подписчиков Dota Plus добавили новые сезонные задания, за выполнение которых можно заработать более 115 тысяч обломков. Также разработчики обновили и награды для гильдий. Серебряный ранг разблокирует новые эмоции для чата, золотой – новые граффити, а платиновый – реплики для колеса чата.